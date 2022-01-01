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Электрический водонагреватель Thermex ER 50V
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический водонагреватель Thermex ER 50V
    Арт. X393207
    Электрический водонагреватель Thermex ER 50V

      Электрический водонагреватель Thermex ER 50V

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X393207

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический накопительный водонагреватель Термекс ER 50 V обладает простой конструкцией и классическим внешним дизайном. Обладает высокими эксплуатационными показателями, а так же множеством защит, которые обеспечивают безопасность. Данную модель, серии SilverHeat оснастили нагревательным элементом, в структуре которого преобладают ионы серебра. Он способен уничтожать микробы, находящиеся в воде, менее подвержен перегреву и оседанию накипи на элементе. Накопительный бак изготовлен из плотной стали, которая будет выдерживать высокий объем воды. Изнутри она покрыта биостеклофарфором для защиты от разрушения металла. Магниевый анод, входящий в состав изделия будет обеспечивать сохранность внутренних деталей и обеспечит долговременное пользование системой.

        Преимущества

        • Надежное оборудование. Крышка термометра сделана из ABS пластика и следовательно не бьется
        • Классический дизайн. Корпус электрического накопительного водонагревателя Термекс ER 50 V выполнен в белом цвете и хорошо впишется в любой интерьер
        • Теплоизоляция выполнена из экологически чистых материалов
        • Магниевый анод
        • Способ крепления - вертикальный
        • Антибактериальные свойства внутреннего покрытия бака
        • Малое время нагрева: 1 час 45 минут
        • Защита от перегрева
        • Внутренне покрытие бака - биостеклофарфор