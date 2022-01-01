Электрический водонагреватель Thermex ER 50V
Арт. X393207
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Нет
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Дисплей
|Нет
- Электрический накопительный водонагреватель Термекс ER 50 V обладает простой конструкцией и классическим внешним дизайном. Обладает высокими эксплуатационными показателями, а так же множеством защит, которые обеспечивают безопасность. Данную модель, серии SilverHeat оснастили нагревательным элементом, в структуре которого преобладают ионы серебра. Он способен уничтожать микробы, находящиеся в воде, менее подвержен перегреву и оседанию накипи на элементе. Накопительный бак изготовлен из плотной стали, которая будет выдерживать высокий объем воды. Изнутри она покрыта биостеклофарфором для защиты от разрушения металла. Магниевый анод, входящий в состав изделия будет обеспечивать сохранность внутренних деталей и обеспечит долговременное пользование системой.
Преимущества
- Надежное оборудование. Крышка термометра сделана из ABS пластика и следовательно не бьется
- Классический дизайн. Корпус электрического накопительного водонагревателя Термекс ER 50 V выполнен в белом цвете и хорошо впишется в любой интерьер
- Теплоизоляция выполнена из экологически чистых материалов
- Магниевый анод
- Способ крепления - вертикальный
- Антибактериальные свойства внутреннего покрытия бака
- Малое время нагрева: 1 час 45 минут
- Защита от перегрева
- Внутренне покрытие бака - биостеклофарфор