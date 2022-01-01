Электрический водонагреватель Thermex ER 50V

Преимущества

Надежное оборудование. Крышка термометра сделана из ABS пластика и следовательно не бьется

Классический дизайн. Корпус электрического накопительного водонагревателя Термекс ER 50 V выполнен в белом цвете и хорошо впишется в любой интерьер

Теплоизоляция выполнена из экологически чистых материалов

Магниевый анод

Способ крепления - вертикальный

Антибактериальные свойства внутреннего покрытия бака

Малое время нагрева: 1 час 45 минут

Защита от перегрева

Внутренне покрытие бака - биостеклофарфор

Электрический накопительный водонагреватель Термекс ER 50 V обладает простой конструкцией и классическим внешним дизайном. Обладает высокими эксплуатационными показателями, а так же множеством защит, которые обеспечивают безопасность. Данную модель, серии SilverHeat оснастили нагревательным элементом, в структуре которого преобладают ионы серебра. Он способен уничтожать микробы, находящиеся в воде, менее подвержен перегреву и оседанию накипи на элементе. Накопительный бак изготовлен из плотной стали, которая будет выдерживать высокий объем воды. Изнутри она покрыта биостеклофарфором для защиты от разрушения металла. Магниевый анод, входящий в состав изделия будет обеспечивать сохранность внутренних деталей и обеспечит долговременное пользование системой.