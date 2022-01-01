Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Major LZR 3
17 690 ₽
Водонагреватели накопительные электрические
  • Персональная скидка
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Major LZR 3
Арт. О00000025208
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Major LZR 3
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Major LZR 3
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Major LZR 3
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Major LZR 3
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Major LZR 3
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Major LZR 3
  • Персональная скидка
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Major LZR 3
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Major LZR 3
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Major LZR 3
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Major LZR 3
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Major LZR 3
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Major LZR 3

Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Major LZR 3

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
17 690 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
Арт. О00000025208

Характеристики

Производитель
Electrolux
Страна производства
Россия
Родина бренда
Швеция
Ускоренный нагрев
Да
Дисплей
Да
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
17 690 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 550 ₽

С этим товаром смотрят

Гибкая подводка Altstream Super 023020106 (1/2", вн/вн, 600 мм)
170 ₽
5.0
Гибкая подводка Altstream Super 023020106 (1/2", вн/вн, 600 мм)
Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФН" 112/250 5 мкн нить (для BB10) 0624
520 ₽
5.0
Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФН" 112/250 5 мкн нить (для BB10) 0624
Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФН" 112/250 20мкн нитка (для ВВ10)
520 ₽
5.0
Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФН" 112/250 20мкн нитка (для ВВ10)
Кран шаровой Tebo 015060101-02, 20 мм
160 ₽
4.5
Кран шаровой Tebo 015060101-02, 20 мм
Подводка для газа Tuboflex, ПВХ, г.г, 1.5 м
380 ₽
5.0
Подводка для газа Tuboflex, ПВХ, г.г, 1.5 м
Смеситель для умывальника Löms Dewe L-11-2
5 750 ₽
5.0
Смеситель для умывальника Löms Dewe L-11-2
  • Персональная скидка
Тройник с двумя переходами Valtec НР 1/2" ВР-НР-НР VTr.133.N.0004
288 ₽
305 ₽
5.0
Тройник с двумя переходами Valtec НР 1/2" ВР-НР-НР VTr.133.N.0004
  • -17 ₽
Кран шаровой ITAP п/пр Н-В 1/2", бабочка, уп12 093
470 ₽
5.0
Кран шаровой ITAP п/пр Н-В 1/2", бабочка, уп12 093
Тройник Altstream 1/2" ВР/НР/ВР(в уп.25 шт) 003040301
200 ₽
4.0
Тройник Altstream 1/2" ВР/НР/ВР(в уп.25 шт) 003040301
Кран-букса D-Lin D65016
120 ₽
Кран-букса D-Lin D65016
Силиконовая прокладка MasterProf ИС.131085, 3/4"
Нет в наличии
4.5
Силиконовая прокладка MasterProf ИС.131085, 3/4"
Смотреть
Паронитовая прокладка Remer RE-650 65012RR, 1/2"
Нет в наличии
5.0
Паронитовая прокладка Remer RE-650 65012RR, 1/2"
Смотреть
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Electrolux EWH 50 Major LZR 3 – накопительный водонагреватель с высокими антикоррозийными свойствами и электронным анодом. Объем рассчитан на 2-х пользователей (при среднем расходе). Внутренний бак изготовлен из нержавеющей стали, одобренной для применения в медицине и пищевом производстве, по специальной технологии Inox technology. Для продления срока службы используется особый, аустенитный тип нержавеющей стали с низким содержанием углерода, что гарантирует защиту от межкристаллитной коррозии.

    Преимущества

    • Электронный анод
    • Универсальный монтаж
    • Режим полной и половинной мощности
    • Удобное управление
    • Теплоизоляция
    • ЭКО-режим