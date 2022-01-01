Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Major LZR 3

Преимущества

Электронный анод

Универсальный монтаж

Режим полной и половинной мощности

Удобное управление

Теплоизоляция

ЭКО-режим

Electrolux EWH 50 Major LZR 3 – накопительный водонагреватель с высокими антикоррозийными свойствами и электронным анодом. Объем рассчитан на 2-х пользователей (при среднем расходе). Внутренний бак изготовлен из нержавеющей стали, одобренной для применения в медицине и пищевом производстве, по специальной технологии Inox technology. Для продления срока службы используется особый, аустенитный тип нержавеющей стали с низким содержанием углерода, что гарантирует защиту от межкристаллитной коррозии.