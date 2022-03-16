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Гибкая подводка Altstream Super 023020110 (1/2", вн/вн, 1000 мм)
5.0
1
210 ₽
Подводка для воды
    Гибкая подводка Altstream Super 023020110 (1/2", вн/вн, 1000 мм)
    Арт. X169121113
    5.0
    1
    Гибкая подводка Altstream Super 023020110 (1/2", вн/вн, 1000 мм)

      Гибкая подводка Altstream Super 023020110 (1/2", вн/вн, 1000 мм)

      210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169121113
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Altstream
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип воды
      		холодная/горячая
      Угловая
      		Нет
      Все характеристики
      210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Гибкая подводка Altsream PEX SUPER (вн./вн.) Идеально подходит для систем питьевого водоснабжения, поскольку является абсолютно экологичным и гигиеничным. 

        Преимущества

        • Гибкая подводка с внутренним шлангом из сшитого полиэтилена и гайками с внутренней резьбой
        • Обладает высокой прочностью и надежностью, соответствует ГОСТ Р 52134 (SDR 7,4)
        • Ниппель, гайка и штуцер Altstream SUPER выполнены из высококачественной латуни, а оплетка — из качественной нержавеющей стали