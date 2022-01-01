Гибкая подводка для воды 60 см
Найдено: 18 товаров
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- 125 ₽Резьба: внутренняяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- 140 ₽Резьба: внутренняя, наружаяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- 250 ₽Резьба: внутренняя, наружаяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- 170 ₽Резьба: внутренняяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- 140 ₽Резьба: внутренняяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- 190 ₽Резьба: внутренняя, наружаяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- 170 ₽Резьба: внутренняя, наружаяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- 188 ₽Резьба: внутренняяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- 290 ₽Резьба: внутренняя, наружаяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : латунь
- 300 ₽Резьба: внутренняяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : металл
- 148 ₽Резьба: внутренняяТип воды: холодная/горячая
- 895 ₽Резьба: внутренняя, наружаяТип воды: холоднаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- 830 ₽Резьба: внутренняя, наружаяТип воды: холоднаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- Нет в наличииРезьба: внутренняя, наружаяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- Нет в наличииРезьба: внутренняяТип воды: холодная/горячая
- Нет в наличииРезьба: внутренняя, наружаяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- Нет в наличииРезьба: внутренняя, наружаяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- Нет в наличииРезьба: внутренняя, наружаяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
Гибкая подводка для воды 60 см в интернет-магазине «Бигам» по цене от 36 рублей до 1 050 рублей. В наличии более 18 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.