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Гибкая подводка Гигант (3/4", 600 мм, г/ш)
5.0
1
190 ₽
Подводка для воды
    Гибкая подводка Гигант (3/4", 600 мм, г/ш)
    Арт. X16912196
    5.0
    1
    Гибкая подводка Гигант (3/4", 600 мм, г/ш)

      Гибкая подводка Гигант (3/4", 600 мм, г/ш)

      190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X16912196
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Гигант
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип воды
      		холодная/горячая
      Угловая
      		Нет
      Все характеристики
      190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Гибкая подводка Гигант (3/4", 600 мм, г/ш) для воды в оплётке из нержавеющей стали.

        Преимущества

        • Подводка Гигант имеет также более толстую стенку, что служит дополнительным гарантом её надёжности, повышает стойкость к нагрузкам, стойкость к механическим воздействиям, и таким образом делает ее более надежной