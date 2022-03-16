Гибкая подводка Гигант (3/4", 600 мм, г/ш)
Арт. X16912196
Характеристики
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Производитель
|Гигант
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип воды
|холодная/горячая
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Угловая
|Нет
- Гибкая подводка Гигант (3/4", 600 мм, г/ш) для воды в оплётке из нержавеющей стали.
Преимущества
- Подводка Гигант имеет также более толстую стенку, что служит дополнительным гарантом её надёжности, повышает стойкость к нагрузкам, стойкость к механическим воздействиям, и таким образом делает ее более надежной