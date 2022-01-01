Гибкая подводка для воды 1 дюйм
Найдено: 10 товаров
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- 710 ₽Резьба: внутренняя, наружаяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- 858 ₽Резьба: внутренняя, наружаяТип воды: холоднаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- 1 088 ₽Резьба: внутренняя, наружаяТип воды: холоднаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- 895 ₽Резьба: внутренняя, наружаяТип воды: холоднаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- 830 ₽Резьба: внутренняя, наружаяТип воды: холоднаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- 883 ₽Резьба: внутренняя, наружаяТип воды: холоднаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- 1 059 ₽Резьба: внутренняя, наружаяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- 1 340 ₽Резьба: внутренняя, наружаяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- Нет в наличииРезьба: внутренняяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- Нет в наличииРезьба: внутренняя, наружаяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
Гибкая подводка для воды 1 дюйм в интернет-магазине «Бигам» по цене от 629 рублей до 1 585 рублей. В наличии более 9 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.