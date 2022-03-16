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Гибкая подводка Гигант (3/4", 1500 мм, FxF)
5.0
2
Найти аналог
Подводка для воды
    Гибкая подводка Гигант (3/4", 1500 мм, FxF)
    Арт. X16912158
    5.0
    2
    Гибкая подводка Гигант (3/4", 1500 мм, FxF)

      Гибкая подводка Гигант (3/4", 1500 мм, FxF)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16912158
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Гигант
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип воды
      		холодная/горячая
      Угловая
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Гибкая подводка типа Гигант - это гибкая подводка для воды с увеличенным внутренним и внешним диаметром. Данная конструкция, в сравнении с подводкой стандартного диаметра, имеет большую пропускную способность. Применение гибкой подводки типа Гигант поможет избавиться от вибрации, гула и шума труб в системе водоснабжения при подключении насосов и другого оборудования.

        Преимущества

        • Износостойкость
        • Выполнена из нержавеющей стали