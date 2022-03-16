Гибкая подводка Гигант (3/4", 1500 мм, FxF)
Арт. X16912158
Характеристики
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Производитель
|Гигант
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип воды
|холодная/горячая
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Угловая
|Нет
- Гибкая подводка типа Гигант - это гибкая подводка для воды с увеличенным внутренним и внешним диаметром. Данная конструкция, в сравнении с подводкой стандартного диаметра, имеет большую пропускную способность. Применение гибкой подводки типа Гигант поможет избавиться от вибрации, гула и шума труб в системе водоснабжения при подключении насосов и другого оборудования.
Преимущества
- Износостойкость
- Выполнена из нержавеющей стали