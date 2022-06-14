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Гибкая подводка Altstream Super 023020212 (1/2", гайка/штуцер, 1200 мм)
5.0
2
230 ₽
Подводка для воды
    Гибкая подводка Altstream Super 023020212 (1/2", гайка/штуцер, 1200 мм)
    Арт. X169121122
    5.0
    2
    Гибкая подводка Altstream Super 023020212 (1/2", гайка/штуцер, 1200 мм)

      Гибкая подводка Altstream Super 023020212 (1/2", гайка/штуцер, 1200 мм)

      230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169121122
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Altstream
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип воды
      		холодная/горячая
      Угловая
      		Нет
      Все характеристики
      230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Гибкая подводка Altsream PEX SUPER (вн./нар.) Идеально подходит для систем питьевого водоснабжения, поскольку является абсолютно экологичным и гигиеничным.

        Преимущества

        • Гибкая подводка с внутренним шлангом из сшитого полиэтилена и гайками с наружной и внутренней резьбами
        • Обладает высокой прочностью и надежностью, соответствует ГОСТ Р 52134 (SDR 7,4)
        • Ниппель, гайка и штуцер Altstream SUPER выполнены из высококачественной латуни, а оплетка — из качественной нержавеющей стали