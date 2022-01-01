Тепловентилятор Eurolux ТВК-EU-2
Арт. О00000037364
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Макс. мощность, Вт
|1800
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Функция поворота
|Да
- Тепловентилятор Eurolux ТВК-EU-2 67/2/7 используется для вентиляции и обогрева помещения. Прибор имеет два режима обогрева: на пониженной и высокой мощности. Устройство оснащено вентилятором, который перемещает холодный воздух, подгоняя его к нагревательному элементу. Подогретые воздушные массы устремляются в комнату, благодаря этому помещение эффективно нагревается.
Преимущества
- Тепловентилятор Eurolux ТВК-EU-2 67/2/7 мобилен
- Модель имеет небольшие габариты и вес
- Быстро и эффективно нагревает помещение
- Оснащен керамическим нагревательным элементом