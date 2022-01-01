Преимущества

Тепловентилятор Eurolux ТВК-EU-2 67/2/7 мобилен

Модель имеет небольшие габариты и вес

Быстро и эффективно нагревает помещение

Оснащен керамическим нагревательным элементом

Тепловентилятор Eurolux ТВК-EU-2 67/2/7 используется для вентиляции и обогрева помещения. Прибор имеет два режима обогрева: на пониженной и высокой мощности. Устройство оснащено вентилятором, который перемещает холодный воздух, подгоняя его к нагревательному элементу. Подогретые воздушные массы устремляются в комнату, благодаря этому помещение эффективно нагревается.