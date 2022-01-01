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Тепловентилятор Eurolux ТВК-EU-2
2 710 ₽
Тепловентиляторы
    Тепловентилятор Eurolux ТВК-EU-2
    Арт. О00000037364
    Тепловентилятор Eurolux ТВК-EU-2
    Тепловентилятор Eurolux ТВК-EU-2
    Тепловентилятор Eurolux ТВК-EU-2
    Тепловентилятор Eurolux ТВК-EU-2
      Тепловентилятор Eurolux ТВК-EU-2
      Тепловентилятор Eurolux ТВК-EU-2
      Тепловентилятор Eurolux ТВК-EU-2
      Тепловентилятор Eurolux ТВК-EU-2

      Тепловентилятор Eurolux ТВК-EU-2

      2 710 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000037364

      Характеристики

      Производитель
      		Eurolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Макс. мощность, Вт
      		1800
      Функция поворота
      		Да
      Все характеристики
      2 710 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Тепловентилятор Eurolux ТВК-EU-2 67/2/7 используется для вентиляции и обогрева помещения. Прибор имеет два режима обогрева: на пониженной и высокой мощности. Устройство оснащено вентилятором, который перемещает холодный воздух, подгоняя его к нагревательному элементу. Подогретые воздушные массы устремляются в комнату, благодаря этому помещение эффективно нагревается.

        Преимущества

        • Тепловентилятор Eurolux ТВК-EU-2 67/2/7 мобилен
        • Модель имеет небольшие габариты и вес
        • Быстро и эффективно нагревает помещение
        • Оснащен керамическим нагревательным элементом