Тепловентиляторы керамические
Найдено: 18 товаров
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- 1 490 ₽Мощность, Вт: 1500Нагревательный элемент: керамическийРекомендуемая площадь, м²: 15
- 1 746 ₽Мощность, Вт: 1800Нагревательный элемент: керамическийРекомендуемая площадь, м²: 18
- 1 740 ₽Мощность, Вт: 1800Нагревательный элемент: керамическийРекомендуемая площадь, м²: 18
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- 2 130 ₽2 800 ₽Мощность, Вт: 2000Нагревательный элемент: керамическийРекомендуемая площадь, м²: 25
- -670 ₽
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- 1 850 ₽Мощность, Вт: 1500Нагревательный элемент: керамическийРекомендуемая площадь, м²: 20
- 2 710 ₽Мощность, Вт: 1800Нагревательный элемент: керамическийРекомендуемая площадь, м²: 18
- Нет в наличииМощность, Вт: 2000Нагревательный элемент: керамическийРекомендуемая площадь, м²: 30
- Нет в наличииМощность, Вт: 2000Нагревательный элемент: керамическийРекомендуемая площадь, м²: 25
- Нет в наличииМощность, Вт: 1500Нагревательный элемент: керамическийРекомендуемая площадь, м²: 15
- Нет в наличииМощность, Вт: 1500Нагревательный элемент: керамический
- Нет в наличииМощность, Вт: 2000Нагревательный элемент: керамическийРекомендуемая площадь, м²: 24
- Нет в наличииМощность, Вт: 2000Нагревательный элемент: керамическийРекомендуемая площадь, м²: 24
- Нет в наличииМощность, Вт: 1500Нагревательный элемент: керамическийРекомендуемая площадь, м²: 20
- Нет в наличииМощность, Вт: 2000Нагревательный элемент: керамическийРекомендуемая площадь, м²: 20
- Нет в наличииМощность, Вт: 1500Нагревательный элемент: керамическийРекомендуемая площадь, м²: 20
- Нет в наличииМощность, Вт: 1500Нагревательный элемент: керамическийРекомендуемая площадь, м²: 20
- Нет в наличииМощность, Вт: 1500Нагревательный элемент: керамическийРекомендуемая площадь, м²: 15
- Нет в наличииМощность, Вт: 1500Нагревательный элемент: керамическийРекомендуемая площадь, м²: 15
Тепловентиляторы керамические в интернет-магазине «Бигам» по цене от 320 рублей до 8 220 рублей. В наличии более 20 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.