Преимущества

Керамический нагревательный элемент

Вертикальное и горизонтальное рабочее положение

Автоматическое поддержание температуры

2 режима нагрева

Пульт дистанционного управления

Светодиодный дисплей

Таймер на 12 часов

Функция вращения корпуса

Защита от перегрева

Керамический обогреватель Polaris PCSH 1020 HD - имеет возможность поворота корпуса, которая обеспечивает равномерное распределение теплого воздуха по комнате. Обогреватель оснащен LED-дисплеем и пультом дистанционного управления для максимально комфортного использования. Безопасность эксплуатации достигается за счет наличия защиты от перегрева и автоматического отключение при опрокидывании устройства.