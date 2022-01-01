Керамический обогреватель Polaris PCSH 1020 HD
Арт. 704235243
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. мощность, Вт
|2000
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Функция поворота
|Да
- Керамический обогреватель Polaris PCSH 1020 HD - имеет возможность поворота корпуса, которая обеспечивает равномерное распределение теплого воздуха по комнате. Обогреватель оснащен LED-дисплеем и пультом дистанционного управления для максимально комфортного использования. Безопасность эксплуатации достигается за счет наличия защиты от перегрева и автоматического отключение при опрокидывании устройства.
Преимущества
- Керамический нагревательный элемент
- Вертикальное и горизонтальное рабочее положение
- Автоматическое поддержание температуры
- 2 режима нагрева
- Пульт дистанционного управления
- Светодиодный дисплей
- Таймер на 12 часов
- Функция вращения корпуса
- Защита от перегрева