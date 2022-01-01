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Керамический обогреватель Polaris PCSH 1020 HD
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Тепловентиляторы
    Керамический обогреватель Polaris PCSH 1020 HD
    Арт. 704235243
    Керамический обогреватель Polaris PCSH 1020 HD
    Керамический обогреватель Polaris PCSH 1020 HD
      Керамический обогреватель Polaris PCSH 1020 HD
      Керамический обогреватель Polaris PCSH 1020 HD

      Керамический обогреватель Polaris PCSH 1020 HD

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704235243

      Характеристики

      Производитель
      		Polaris
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. мощность, Вт
      		2000
      Функция поворота
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Керамический обогреватель Polaris PCSH 1020 HD - имеет возможность поворота корпуса, которая обеспечивает равномерное распределение теплого воздуха по комнате. Обогреватель оснащен LED-дисплеем и пультом дистанционного управления для максимально комфортного использования. Безопасность эксплуатации достигается за счет наличия защиты от перегрева и автоматического отключение при опрокидывании устройства.

        Преимущества

        • Керамический нагревательный элемент
        • Вертикальное и горизонтальное рабочее положение
        • Автоматическое поддержание температуры
        • 2 режима нагрева
        • Пульт дистанционного управления
        • Светодиодный дисплей
        • Таймер на 12 часов
        • Функция вращения корпуса
        • Защита от перегрева