Электрическая тепловая пушка Союз ТВС-2020К

Преимущества

Компактные габариты СОЮЗ ТВС-2020К

Быстрый нагрев помещения

Термостат

Плавная регулировка температуры

Защита от перегрева

Ручка для перемещения

Два режима работы - 1/2 кВт

Сетевая вилка

Керамический обогреватель СОЮЗ ТВС-2020К представляет собой компактное оборудование, которое служит для обогрева производственных, общественных, бытовых помещений. Прибор оснащен термостатом, который автоматически поддерживает необходимую температуру. Устройство питается от однофазной сети и имеет два режима работы - 1 и 2 кВт. Благодаря защите от перегрева вероятность преждевременной поломки изделия исключается.