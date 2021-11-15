Электрическая тепловая пушка Союз ТВС-2020К
Арт. О00000033217
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Термостат
|Да
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Частота, Гц
|50
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- Керамический обогреватель СОЮЗ ТВС-2020К представляет собой компактное оборудование, которое служит для обогрева производственных, общественных, бытовых помещений. Прибор оснащен термостатом, который автоматически поддерживает необходимую температуру. Устройство питается от однофазной сети и имеет два режима работы - 1 и 2 кВт. Благодаря защите от перегрева вероятность преждевременной поломки изделия исключается.
Преимущества
- Компактные габариты СОЮЗ ТВС-2020К
- Быстрый нагрев помещения
- Термостат
- Плавная регулировка температуры
- Защита от перегрева
- Ручка для перемещения
- Два режима работы - 1/2 кВт
- Сетевая вилка