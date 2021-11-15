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Электрическая тепловая пушка Союз ТВС-2020К
5.0
1
2 150 ₽
Электрические тепловые пушки
    Электрическая тепловая пушка Союз ТВС-2020К
    Арт. О00000033217
    5.0
    1
    Электрическая тепловая пушка Союз ТВС-2020К
    Электрическая тепловая пушка Союз ТВС-2020К
    Электрическая тепловая пушка Союз ТВС-2020К
    Электрическая тепловая пушка Союз ТВС-2020К
    Электрическая тепловая пушка Союз ТВС-2020К
    Электрическая тепловая пушка Союз ТВС-2020К
    Электрическая тепловая пушка Союз ТВС-2020К
      Электрическая тепловая пушка Союз ТВС-2020К
      Электрическая тепловая пушка Союз ТВС-2020К
      Электрическая тепловая пушка Союз ТВС-2020К
      Электрическая тепловая пушка Союз ТВС-2020К
      Электрическая тепловая пушка Союз ТВС-2020К
      Электрическая тепловая пушка Союз ТВС-2020К
      Электрическая тепловая пушка Союз ТВС-2020К

      Электрическая тепловая пушка Союз ТВС-2020К

      2 150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      14 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033217
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Союз
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Термостат
      		Да
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      2 150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      14 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Керамический обогреватель СОЮЗ ТВС-2020К представляет собой компактное оборудование, которое служит для обогрева производственных, общественных, бытовых помещений. Прибор оснащен термостатом, который автоматически поддерживает необходимую температуру. Устройство питается от однофазной сети и имеет два режима работы - 1 и 2 кВт. Благодаря защите от перегрева вероятность преждевременной поломки изделия исключается.

        Преимущества

        • Компактные габариты СОЮЗ ТВС-2020К
        • Быстрый нагрев помещения
        • Термостат
        • Плавная регулировка температуры
        • Защита от перегрева
        • Ручка для перемещения
        • Два режима работы - 1/2 кВт
        • Сетевая вилка