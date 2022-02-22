Циркуляционный насос Wilo Star-RS 25/2 4119785

Преимущества

Насос подходит для монтажа с горизонтальным расположением вала

Три предварительно выбираемые ступени частоты вращения для адаптации нагрузки

За счет пружинных клемм осуществляется быстрое подключение насоса

Допустимый диапазон температур от -10° C до +110° C

Степень защиты IP 44

Рабочее колесо выполнено из синтетического материала

Вал насоса изготовлен из нержавеющей стали

Отлив под ключ на корпусе насоса

Возможен двусторонний подвод кабеля

Мотор насоса устойчив к токам блокировки

Габаритная длина - 180 мм

Подшипники из металлографита

Циркуляционный насос Wilo Star-RS25/2 4119785 оснащен корпусом, выполненным из серого чугуна. Данный агрегат предназначен для систем отопления, кондиционирования и подачи холодной воды. Двигатель насоса устойчив к токам блокировки. Вал агрегата изготовлен из нержавеющей стали. Степень защиты IP44. Предусмотрено три ступени частоты вращения. Пружинные клеммы обеспечивают быстрое подключение насоса.