Циркуляционный насос Wilo Star-RS 25/2 4119785
Арт. X16946102
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
- Циркуляционный насос Wilo Star-RS25/2 4119785 оснащен корпусом, выполненным из серого чугуна. Данный агрегат предназначен для систем отопления, кондиционирования и подачи холодной воды. Двигатель насоса устойчив к токам блокировки. Вал агрегата изготовлен из нержавеющей стали. Степень защиты IP44. Предусмотрено три ступени частоты вращения. Пружинные клеммы обеспечивают быстрое подключение насоса.
Преимущества
- Насос подходит для монтажа с горизонтальным расположением вала
- Три предварительно выбираемые ступени частоты вращения для адаптации нагрузки
- За счет пружинных клемм осуществляется быстрое подключение насоса
- Допустимый диапазон температур от -10° C до +110° C
- Степень защиты IP 44
- Рабочее колесо выполнено из синтетического материала
- Вал насоса изготовлен из нержавеющей стали
- Отлив под ключ на корпусе насоса
- Возможен двусторонний подвод кабеля
- Мотор насоса устойчив к токам блокировки
- Габаритная длина - 180 мм
- Подшипники из металлографита