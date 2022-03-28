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Циркуляционный насос для отопления Wilo Star-RS 25/7
Арт. X16946104
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
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- Циркуляционный насос Wilo Star-RS25/7 4119788 оснащен мотором, устойчивым к токам блокировки. Данный аппарат предназначен для использования в системах отопления. Корпус насоса изготовлен из серого чугуна. Быстрое подключение насоса осуществляется за счет пружинных клемм. Для адаптации нагрузки предусмотрено три предварительно выбираемые ступени частоты вращения.
Преимущества
- Насос подходит для монтажа с горизонтальным расположением вала
- Три предварительно выбираемые ступени частоты вращения для адаптации нагрузки
- За счет пружинных клемм осуществляется быстрое подключение насоса
- Допустимый диапазон температур от -10° C до +110° C
- Степень защиты IP 44
- Рабочее колесо выполнено из синтетического материала
- Вал насоса изготовлен из нержавеющей стали
- Отлив под ключ на корпусе насоса
- Возможен двусторонний подвод кабеля
- Мотор насоса устойчив к токам блокировки
- Габаритная длина - 180 мм
- Подшипники из металлографита