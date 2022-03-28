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Циркуляционный насос для отопления Wilo Star-RS 25/7
5.0
2
14 210 ₽
18 300 ₽
Циркуляционные насосы
  • Персональная скидка
Циркуляционный насос для отопления Wilo Star-RS 25/7
Арт. X16946104
5.0
2
Циркуляционный насос для отопления Wilo Star-RS 25/7
  • Персональная скидка

Циркуляционный насос для отопления Wilo Star-RS 25/7

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вход в личный кабинет
  • -4 090 ₽
14 210 ₽
18 300 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X16946104
5.0
2

Характеристики

Производитель
Wilo
Страна производства
Франция
Родина бренда
Франция
Высокий напор
Нет
Для повышения давления
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -4 090 ₽
14 210 ₽
18 300 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Циркуляционный насос Wilo Star-RS25/7 4119788 оснащен мотором, устойчивым к токам блокировки. Данный аппарат предназначен для использования в системах отопления. Корпус насоса изготовлен из серого чугуна. Быстрое подключение насоса осуществляется за счет пружинных клемм. Для адаптации нагрузки предусмотрено три предварительно выбираемые ступени частоты вращения.

    Преимущества

    • Насос подходит для монтажа с горизонтальным расположением вала
    • Три предварительно выбираемые ступени частоты вращения для адаптации нагрузки
    • За счет пружинных клемм осуществляется быстрое подключение насоса
    • Допустимый диапазон температур от -10° C до +110° C
    • Степень защиты IP 44
    • Рабочее колесо выполнено из синтетического материала
    • Вал насоса изготовлен из нержавеющей стали
    • Отлив под ключ на корпусе насоса
    • Возможен двусторонний подвод кабеля
    • Мотор насоса устойчив к токам блокировки
    • Габаритная длина - 180 мм
    • Подшипники из металлографита