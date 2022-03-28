Циркуляционный насос для отопления Wilo Star-RS 25/7

Преимущества

Насос подходит для монтажа с горизонтальным расположением вала

Три предварительно выбираемые ступени частоты вращения для адаптации нагрузки

За счет пружинных клемм осуществляется быстрое подключение насоса

Допустимый диапазон температур от -10° C до +110° C

Степень защиты IP 44

Рабочее колесо выполнено из синтетического материала

Вал насоса изготовлен из нержавеющей стали

Отлив под ключ на корпусе насоса

Возможен двусторонний подвод кабеля

Мотор насоса устойчив к токам блокировки

Габаритная длина - 180 мм

Подшипники из металлографита

Циркуляционный насос Wilo Star-RS25/7 4119788 оснащен мотором, устойчивым к токам блокировки. Данный аппарат предназначен для использования в системах отопления. Корпус насоса изготовлен из серого чугуна. Быстрое подключение насоса осуществляется за счет пружинных клемм. Для адаптации нагрузки предусмотрено три предварительно выбираемые ступени частоты вращения.