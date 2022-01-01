Циркуляционный насос Wilo Star-RS 30/7

Циркуляционный насос Wilo Star-RS30/7 4119792 с мокрым ротором и резьбовым соединением используется в системах отопления, кондиционирования и подачи холодной воды. Возможен двусторонний подвод кабеля. Быстрое подключение насоса осуществляется с помощью пружинных клемм. Предусмотрено три ступени вращения для адаптации нагрузки. Корпус из серого чугуна обеспечивает надежность использования и долговечность эксплуатации агрегата.

Преимущества:

Насос подходит для монтажа с горизонтальным расположением вала.

Три предварительно выбираемые ступени частоты вращения для адаптации нагрузки.

За счет пружинных клемм осуществляется быстрое подключение насоса.

Рабочее колесо выполнено из синтетического материала.

Вал насоса изготовлен из нержавеющей стали.

Отлив под ключ на корпусе насоса.

Возможен двусторонний подвод кабеля.

Мотор насоса устойчив к токам блокировки.

Подшипники из металлографита.



