Циркуляционный насос Wilo Star-RS 30/7
Арт. X16946107
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Германия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
- Циркуляционный насос Wilo Star-RS30/7 4119792 с мокрым ротором и резьбовым соединением используется в системах отопления, кондиционирования и подачи холодной воды. Возможен двусторонний подвод кабеля. Быстрое подключение насоса осуществляется с помощью пружинных клемм. Предусмотрено три ступени вращения для адаптации нагрузки. Корпус из серого чугуна обеспечивает надежность использования и долговечность эксплуатации агрегата.
Преимущества:
- Насос подходит для монтажа с горизонтальным расположением вала.
- Три предварительно выбираемые ступени частоты вращения для адаптации нагрузки.
- За счет пружинных клемм осуществляется быстрое подключение насоса.
- Рабочее колесо выполнено из синтетического материала.
- Вал насоса изготовлен из нержавеющей стали.
- Отлив под ключ на корпусе насоса.
- Возможен двусторонний подвод кабеля.
- Мотор насоса устойчив к токам блокировки.
- Подшипники из металлографита.