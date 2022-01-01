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Циркуляционный насос Wilo Star-RS 30/7
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Циркуляционные насосы
    Циркуляционный насос Wilo Star-RS 30/7
    Арт. X16946107
    Циркуляционный насос Wilo Star-RS 30/7
    Циркуляционный насос Wilo Star-RS 30/7
      Циркуляционный насос Wilo Star-RS 30/7
      Циркуляционный насос Wilo Star-RS 30/7

      Циркуляционный насос Wilo Star-RS 30/7

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. X16946107

      Характеристики

      Производитель
      		Wilo
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Германия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Циркуляционный насос Wilo Star-RS30/7 4119792 с мокрым ротором и резьбовым соединением используется в системах отопления, кондиционирования и подачи холодной воды. Возможен двусторонний подвод кабеля. Быстрое подключение насоса осуществляется с помощью пружинных клемм. Предусмотрено три ступени вращения для адаптации нагрузки. Корпус из серого чугуна обеспечивает надежность использования и долговечность эксплуатации агрегата.

        Преимущества:

        • Насос подходит для монтажа с горизонтальным расположением вала.
        • Три предварительно выбираемые ступени частоты вращения для адаптации нагрузки.
        • За счет пружинных клемм осуществляется быстрое подключение насоса.
        • Рабочее колесо выполнено из синтетического материала.
        • Вал насоса изготовлен из нержавеющей стали.
        • Отлив под ключ на корпусе насоса.
        • Возможен двусторонний подвод кабеля.
        • Мотор насоса устойчив к токам блокировки.
        • Подшипники из металлографита.