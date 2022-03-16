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Циркуляционный насос Джилекс Циркуль 25/60 2560
5.0
1
2 860 ₽
6 490 ₽
Циркуляционные насосы
    Циркуляционный насос Джилекс Циркуль 25/60 2560
    Арт. X169460
    5.0
    1
    Циркуляционный насос Джилекс Циркуль 25/60 2560
    Циркуляционный насос Джилекс Циркуль 25/60 2560
    Циркуляционный насос Джилекс Циркуль 25/60 2560
    Циркуляционный насос Джилекс Циркуль 25/60 2560
    Циркуляционный насос Джилекс Циркуль 25/60 2560
    Циркуляционный насос Джилекс Циркуль 25/60 2560
    Циркуляционный насос Джилекс Циркуль 25/60 2560
    Циркуляционный насос Джилекс Циркуль 25/60 2560
    Циркуляционный насос Джилекс Циркуль 25/60 2560
    Циркуляционный насос Джилекс Циркуль 25/60 2560
      Циркуляционный насос Джилекс Циркуль 25/60 2560
      Циркуляционный насос Джилекс Циркуль 25/60 2560
      Циркуляционный насос Джилекс Циркуль 25/60 2560
      Циркуляционный насос Джилекс Циркуль 25/60 2560
      Циркуляционный насос Джилекс Циркуль 25/60 2560
      Циркуляционный насос Джилекс Циркуль 25/60 2560
      Циркуляционный насос Джилекс Циркуль 25/60 2560
      Циркуляционный насос Джилекс Циркуль 25/60 2560
      Циркуляционный насос Джилекс Циркуль 25/60 2560
      Циркуляционный насос Джилекс Циркуль 25/60 2560

      Циркуляционный насос Джилекс Циркуль 25/60 2560

      • -3 630 ₽
      2 860 ₽
      6 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169460
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      • -3 630 ₽
      2 860 ₽
      6 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Циркуляционный насос Джилекс Циркуль 25/60 2560 обладает прочной конструкцией. Предназначен для использования в быту. Данное устройство используется в системах отопления и кондиционирования. Насос предназначен для циркуляции жидкости по замкнутому контуру. Корпус насоса выполнен из качественного чугуна, что обеспечивает долгий срок службы агрегата. Насос нельзя использовать в системах, связанных с питьевым водоснабжением и в областях, связанных с продуктами питания.

        Преимущества

        • Насос оснащен мощным электродвигателем с высоким рабочим ресурсом
        • Три скорости
        • Насос нельзя использовать в системах, связанных с питьевым водоснабжением и в областях, связанных с продуктами питания
        • Механическое управление
        • Насос с мокрым ротором
        • Ротор выполнен из нержавеющей стали