Преимущества

Насос оснащен мощным электродвигателем с высоким рабочим ресурсом

Три скорости

Насос нельзя использовать в системах, связанных с питьевым водоснабжением и в областях, связанных с продуктами питания

Механическое управление

Насос с мокрым ротором

Ротор выполнен из нержавеющей стали

Циркуляционный насос Джилекс Циркуль 25/60 2560 обладает прочной конструкцией. Предназначен для использования в быту. Данное устройство используется в системах отопления и кондиционирования. Насос предназначен для циркуляции жидкости по замкнутому контуру. Корпус насоса выполнен из качественного чугуна, что обеспечивает долгий срок службы агрегата. Насос нельзя использовать в системах, связанных с питьевым водоснабжением и в областях, связанных с продуктами питания.