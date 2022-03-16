Циркуляционный насос Джилекс Циркуль 25/60 2560
Арт. X169460
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
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- Циркуляционный насос Джилекс Циркуль 25/60 2560 обладает прочной конструкцией. Предназначен для использования в быту. Данное устройство используется в системах отопления и кондиционирования. Насос предназначен для циркуляции жидкости по замкнутому контуру. Корпус насоса выполнен из качественного чугуна, что обеспечивает долгий срок службы агрегата. Насос нельзя использовать в системах, связанных с питьевым водоснабжением и в областях, связанных с продуктами питания.
Преимущества
- Насос оснащен мощным электродвигателем с высоким рабочим ресурсом
- Три скорости
- Насос нельзя использовать в системах, связанных с питьевым водоснабжением и в областях, связанных с продуктами питания
- Механическое управление
- Насос с мокрым ротором
- Ротор выполнен из нержавеющей стали