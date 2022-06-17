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Циркуляционный насос Вихрь Стандарт Ц-32/4 68/7/8
5.0
1
Найти аналог
Циркуляционные насосы
    Циркуляционный насос Вихрь Стандарт Ц-32/4 68/7/8
    Арт. О00000013215
    5.0
    1
    Циркуляционный насос Вихрь Стандарт Ц-32/4 68/7/8
    Циркуляционный насос Вихрь Стандарт Ц-32/4 68/7/8
    Циркуляционный насос Вихрь Стандарт Ц-32/4 68/7/8
    Циркуляционный насос Вихрь Стандарт Ц-32/4 68/7/8
    Циркуляционный насос Вихрь Стандарт Ц-32/4 68/7/8
      Циркуляционный насос Вихрь Стандарт Ц-32/4 68/7/8
      Циркуляционный насос Вихрь Стандарт Ц-32/4 68/7/8
      Циркуляционный насос Вихрь Стандарт Ц-32/4 68/7/8
      Циркуляционный насос Вихрь Стандарт Ц-32/4 68/7/8
      Циркуляционный насос Вихрь Стандарт Ц-32/4 68/7/8

      Циркуляционный насос Вихрь Стандарт Ц-32/4 68/7/8

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013215
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Циркуляционный насос Вихрь Ц-32/4 СТАНДАРТ 68/7/8 служит для обеспечения циркуляции воды в системах отопления, центральных отопительных установках и системах перекачки промышленных вод (системах кондиционирования, охлаждения). Отличается бесшумностью в работе, простотой монтажа и значительным сроком эксплуатации. Потребляемая мощность насоса регулируется ступенчато (3 положения).

        Преимущества

        • Крышка насоса изготовлена из чугуна, корпуса двигателя - из алюминия, рабочее колесо - из полимерных материалов
        • Три скорости работы
        • Охлаждение и смазка керамических подшипников осуществляется перекачиваемой жидкостью
        • Заглушка ротора позволяет удалять остатки воздуха из системы путём её откручивания и стравливания воздуха
        • Простота в использовании
        • Бесшумность Вихрь Ц-32/4 СТАНДАРТ
        • Небольшие габаритные размеры
        • Долгий срок службы