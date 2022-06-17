Циркуляционный насос Вихрь Стандарт Ц-32/4 68/7/8
Арт. О00000013215
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
- Циркуляционный насос Вихрь Ц-32/4 СТАНДАРТ 68/7/8 служит для обеспечения циркуляции воды в системах отопления, центральных отопительных установках и системах перекачки промышленных вод (системах кондиционирования, охлаждения). Отличается бесшумностью в работе, простотой монтажа и значительным сроком эксплуатации. Потребляемая мощность насоса регулируется ступенчато (3 положения).
Преимущества
- Крышка насоса изготовлена из чугуна, корпуса двигателя - из алюминия, рабочее колесо - из полимерных материалов
- Три скорости работы
- Охлаждение и смазка керамических подшипников осуществляется перекачиваемой жидкостью
- Заглушка ротора позволяет удалять остатки воздуха из системы путём её откручивания и стравливания воздуха
- Простота в использовании
- Бесшумность Вихрь Ц-32/4 СТАНДАРТ
- Небольшие габаритные размеры
- Долгий срок службы