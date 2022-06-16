Циркуляционный насос Вихрь Стандарт Ц-32/6 68/7/9

Циркуляционный насос Вихрь Ц-32/6 СТАНДАРТ 68/7/9 - компактное устройство для обеспечения циркуляции воды в системах отопления, центральных отопительных установках и системах перекачки промышленных вод (системах кондиционирования, охлаждения). Отличается бесшумностью в работе, простотой монтажа и значительным сроком эксплуатации. Потребляемая мощность насоса регулируется ступенчато (3 положения).

Преимущества