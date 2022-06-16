Циркуляционный насос Вихрь Стандарт Ц-32/8 68/7/10

Циркуляционный насос Вихрь Ц-32/8 СТАНДАРТ 68/7/10 - компактное устройство для использования в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения, центральных отопительных установках. Отличается бесшумностью в работе, простотой монтажа и значительным сроком эксплуатации. Потребляемая мощность насоса регулируется ступенчато (3 положения).

Преимущества