Недорогие скважинные насосы
Найдено: 26 товаров
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- 5 590 ₽6 495 ₽545x75, 7.5 кг, IP X8Производительность, л/мин: 30Глубина погружения: 15 мМощность, Вт: 600Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- -905 ₽
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- 6 290 ₽9 кг, IP X8Производительность, л/мин: 25Глубина погружения: 35 мМощность, Вт: 550Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- 4 990 ₽7 800 ₽8.4 кгПроизводительность, л/мин: 29Глубина погружения: 35 мМощность, Вт: 370Тип насоса: погружнойВысота подъема, м
- -2 810 ₽
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- 3 910 ₽110х340х235, 4.9 кг, IP X8Производительность, л/мин: 20Глубина погружения: 3 мМощность, Вт: 240Тип насоса: вибрационныйВысота подъема, м
- Персональная скидка
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- 7 801 ₽605x75, 10 кг, IP X8Производительность, л/мин: 30Глубина погружения: 15 мМощность, Вт: 1000Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- 7 660 ₽7 710 ₽565x98, 11 кг, IP X8Производительность, л/мин: 28.3Глубина погружения: 15 мМощность, Вт: 900Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- -50 ₽
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- 3 109 ₽3 390 ₽5.1 кгПроизводительность, л/мин: 16Глубина погружения: 3 мМощность, Вт: 225Тип насоса: погружнойВысота подъема, м
- -281 ₽
- Персональная скидка
- 9 200 ₽10 550 ₽960х180х100, 11.6 кг, IP 44Производительность, л/мин: 45Глубина погружения: 80 мМощность, Вт: 370Тип насоса: погружнойВысота подъема, м
- -1 350 ₽
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- 5 605 ₽580x140x170, 8 кгПроизводительность, л/мин: 24.6Мощность, Вт: 750Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Персональная скидка
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- Нет в наличии7.8 кг, IP X8Производительность, л/мин: 25Глубина погружения: 35 мМощность, Вт: 370Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии72х580, 7.7 кг, IP X8Производительность, л/мин: 26Глубина погружения: 80 мМощность, Вт: 500Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии10.8 кг, IP X8Производительность, л/мин: 40Глубина погружения: 35 мМощность, Вт: 1100Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличииIP X8Производительность, л/мин: 55Глубина погружения: 40 мМощность, Вт: 600Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличииIP X8Производительность, л/мин: 40Мощность, Вт: 750Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии95х575, 9.9 кг, IP X8Производительность, л/мин: 28Глубина погружения: 80 мМощность, Вт: 800Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии240х180х420, 8.8 кг, IP X8Производительность, л/мин: 91Глубина погружения: 7 мМощность, Вт: 1100Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии570x135x170, 8 кгПроизводительность, л/мин: 24.6Мощность, Вт: 550Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии95х660, 13.1 кг, IP X8Производительность, л/мин: 33Глубина погружения: 80 мМощность, Вт: 1300Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии98х98х550, 6.9 кг, IP 58Производительность, л/мин: 60Глубина погружения: 30 мМощность, Вт: 600Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии565x97, 15.14 кг, IP X8Производительность, л/мин: 41.6Глубина погружения: 30 мМощность, Вт: 2100Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии179х179х391, 7.5 кг, IP X8Производительность, л/мин: 91Глубина погружения: 7 мМощность, Вт: 800Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии620х210х145, 10 кг, IP 58Производительность, л/мин: 60Глубина погружения: 30 мМощность, Вт: 680Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии8 кгПроизводительность, л/мин: 25Мощность, Вт: 370Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии420х300х100, 9.2 кг, IP 68Производительность, л/мин: 60Глубина погружения: 10 мМощность, Вт: 550Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
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