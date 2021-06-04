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Погружной дренажный насос Вихрь ДН-900 68/2/3
4.0
3
3 890 ₽
Грязевые и дренажные насосы
    Погружной дренажный насос Вихрь ДН-900 68/2/3
    Арт. X169125187
    4.0
    3
    Погружной дренажный насос Вихрь ДН-900 68/2/3
    Погружной дренажный насос Вихрь ДН-900 68/2/3
    Погружной дренажный насос Вихрь ДН-900 68/2/3
    Погружной дренажный насос Вихрь ДН-900 68/2/3
    Погружной дренажный насос Вихрь ДН-900 68/2/3
    Погружной дренажный насос Вихрь ДН-900 68/2/3
    Погружной дренажный насос Вихрь ДН-900 68/2/3
      Погружной дренажный насос Вихрь ДН-900 68/2/3
      Погружной дренажный насос Вихрь ДН-900 68/2/3
      Погружной дренажный насос Вихрь ДН-900 68/2/3
      Погружной дренажный насос Вихрь ДН-900 68/2/3
      Погружной дренажный насос Вихрь ДН-900 68/2/3
      Погружной дренажный насос Вихрь ДН-900 68/2/3
      Погружной дренажный насос Вихрь ДН-900 68/2/3

      Погружной дренажный насос Вихрь ДН-900 68/2/3

      3 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X169125187
      4.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Трубное соединение, дюйм
      		внешняя G1 1/2
      Соединитель в комплекте
      		внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/4
      Все характеристики
      3 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дренажный насос Вихрь ДН-900 - аппарат, который поможет перекачать воду из затопленного помещения - подвала или погреба. Насос может работать с загрязненной жидкостью. Максимальный диаметр твердых включений в жидкости не должен превышать 35 мм. Установленный двигатель - асинхронный, однофазный с короткозамкнутым ротором. Аппарат способен перемещать до 258 литров жидкости в минуту. Конструкцией предусмотрен внутренний поплавковый механизм.

        Преимущества

        • Ударопрочный пластиковый корпус
        • Максимальная высота подъема - 8 м
        • Перекачивает загрязненную воду с частицами размером до 35 мм