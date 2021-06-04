Погружной дренажный насос Вихрь ДН-900 68/2/3
Арт. X169125187
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|внешняя G1 1/2
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Соединитель в комплекте
|внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/4
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- Дренажный насос Вихрь ДН-900 - аппарат, который поможет перекачать воду из затопленного помещения - подвала или погреба. Насос может работать с загрязненной жидкостью. Максимальный диаметр твердых включений в жидкости не должен превышать 35 мм. Установленный двигатель - асинхронный, однофазный с короткозамкнутым ротором. Аппарат способен перемещать до 258 литров жидкости в минуту. Конструкцией предусмотрен внутренний поплавковый механизм.
Преимущества
- Ударопрочный пластиковый корпус
- Максимальная высота подъема - 8 м
- Перекачивает загрязненную воду с частицами размером до 35 мм