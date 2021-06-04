Погружной дренажный насос Вихрь ДН-900 68/2/3

Преимущества

Ударопрочный пластиковый корпус

Максимальная высота подъема - 8 м

Перекачивает загрязненную воду с частицами размером до 35 мм

Дренажный насос Вихрь ДН-900 - аппарат, который поможет перекачать воду из затопленного помещения - подвала или погреба. Насос может работать с загрязненной жидкостью. Максимальный диаметр твердых включений в жидкости не должен превышать 35 мм. Установленный двигатель - асинхронный, однофазный с короткозамкнутым ротором. Аппарат способен перемещать до 258 литров жидкости в минуту. Конструкцией предусмотрен внутренний поплавковый механизм.