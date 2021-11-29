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Дренажный насос Вихрь ДН-1100 68/2/7
5.0
2
4 690 ₽
Грязевые и дренажные насосы
    Дренажный насос Вихрь ДН-1100 68/2/7
    Арт. О00000027541
    5.0
    2
    Дренажный насос Вихрь ДН-1100 68/2/7
    Дренажный насос Вихрь ДН-1100 68/2/7
    Дренажный насос Вихрь ДН-1100 68/2/7
    Дренажный насос Вихрь ДН-1100 68/2/7
    Дренажный насос Вихрь ДН-1100 68/2/7
    Дренажный насос Вихрь ДН-1100 68/2/7
    Дренажный насос Вихрь ДН-1100 68/2/7
    Дренажный насос Вихрь ДН-1100 68/2/7
    Дренажный насос Вихрь ДН-1100 68/2/7
    Дренажный насос Вихрь ДН-1100 68/2/7
    Дренажный насос Вихрь ДН-1100 68/2/7
      Дренажный насос Вихрь ДН-1100 68/2/7
      Дренажный насос Вихрь ДН-1100 68/2/7
      Дренажный насос Вихрь ДН-1100 68/2/7
      Дренажный насос Вихрь ДН-1100 68/2/7
      Дренажный насос Вихрь ДН-1100 68/2/7
      Дренажный насос Вихрь ДН-1100 68/2/7
      Дренажный насос Вихрь ДН-1100 68/2/7
      Дренажный насос Вихрь ДН-1100 68/2/7
      Дренажный насос Вихрь ДН-1100 68/2/7
      Дренажный насос Вихрь ДН-1100 68/2/7
      Дренажный насос Вихрь ДН-1100 68/2/7

      Дренажный насос Вихрь ДН-1100 68/2/7

      4 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000027541
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Трубное соединение, дюйм
      		внутренняя G1 1/2
      Соединитель в комплекте
      		внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/4
      Все характеристики
      4 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дренажный насос Вихрь ДН-1100 68/2/7 перекачивает загрязненную воду с частицами размером до 35 мм из рек, водоёмов и резервуаров. Используется для орошения и подачи воды с глубины. Наличие ручки и небольшие габариты устройства обеспечивают удобство транспортировки. Поплавковый выключатель обеспечивает защиту от сухого хода.

        Преимущества

        • Поплавковый выключатель - автоматическая работа и защита от сухого хода
        • Максимальная глубина всасывания - 8 м
        • Термопротектор - защита Вихрь ДН-1100 68/2/7 от перегрузки
        • Компактный высокопроизводительный насос
        • Двигатель - асинхронный, однофазный с короткозамкнутым ротором