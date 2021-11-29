Дренажный насос Вихрь ДН-1100 68/2/7
Арт. О00000027541
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G1 1/2
|
Соединитель в комплекте
|внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/4
С этим товаром смотрят
- Дренажный насос Вихрь ДН-1100 68/2/7 перекачивает загрязненную воду с частицами размером до 35 мм из рек, водоёмов и резервуаров. Используется для орошения и подачи воды с глубины. Наличие ручки и небольшие габариты устройства обеспечивают удобство транспортировки. Поплавковый выключатель обеспечивает защиту от сухого хода.
Преимущества
- Поплавковый выключатель - автоматическая работа и защита от сухого хода
- Максимальная глубина всасывания - 8 м
- Термопротектор - защита Вихрь ДН-1100 68/2/7 от перегрузки
- Компактный высокопроизводительный насос
- Двигатель - асинхронный, однофазный с короткозамкнутым ротором