Преимущества

Поплавковый выключатель - автоматическая работа и защита от сухого хода

Максимальная глубина всасывания - 8 м

Термопротектор - защита Вихрь ДН-1100 68/2/7 от перегрузки

Компактный высокопроизводительный насос

Двигатель - асинхронный, однофазный с короткозамкнутым ротором

Дренажный насос Вихрь ДН-1100 68/2/7 перекачивает загрязненную воду с частицами размером до 35 мм из рек, водоёмов и резервуаров. Используется для орошения и подачи воды с глубины. Наличие ручки и небольшие габариты устройства обеспечивают удобство транспортировки. Поплавковый выключатель обеспечивает защиту от сухого хода.