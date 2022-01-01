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Дренажный насос для грязной воды Сибртех СДН450-35
2 920 ₽
3 070 ₽
Грязевые и дренажные насосы
  • Персональная скидка
Дренажный насос для грязной воды Сибртех СДН450-35
Арт. О00000033040
Дренажный насос для грязной воды Сибртех СДН450-35
  • Персональная скидка

Дренажный насос для грязной воды Сибртех СДН450-35

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  • -150 ₽
2 920 ₽
3 070 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000033040

Характеристики

Производитель
Сибртех
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Трубное соединение, дюйм
внутренняя G1 1/4
Соединитель в комплекте
внешняя G1 1/4, елочка 1, елочка 1 1/4
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -150 ₽
2 920 ₽
3 070 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Дренажный насос для грязной воды СИБРТЕХ СДН450-35 97263 - агрегат для перекачивания бытовых загрязненных и сточных вод с диаметром взвешенных частиц не более 35 мм. Ударопрочный корпус из пластика способен выдержать небольшие механические повреждения, что гарантирует надежность. Долгий срок службы. Поплавковый выключатель предохраняет насос от работы вхолостую, что продлевает срок его эксплуатации. Способен поднимать воду на высоту до 5.5 м, что говорит о высокой производительности.

    Преимущества

    • Небольшие габариты - компактная установка
    • Переносная ручка для удобства транспортировки
    • Способен перекачивать до 133.3 л/мин
    • Автоматический контроль уровня воды
    • Устойчивое основание