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Дренажный насос для грязной воды Сибртех СДН450-35
Арт. О00000033040
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G1 1/4
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Соединитель в комплекте
|внешняя G1 1/4, елочка 1, елочка 1 1/4
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- Дренажный насос для грязной воды СИБРТЕХ СДН450-35 97263 - агрегат для перекачивания бытовых загрязненных и сточных вод с диаметром взвешенных частиц не более 35 мм. Ударопрочный корпус из пластика способен выдержать небольшие механические повреждения, что гарантирует надежность. Долгий срок службы. Поплавковый выключатель предохраняет насос от работы вхолостую, что продлевает срок его эксплуатации. Способен поднимать воду на высоту до 5.5 м, что говорит о высокой производительности.
Преимущества
- Небольшие габариты - компактная установка
- Переносная ручка для удобства транспортировки
- Способен перекачивать до 133.3 л/мин
- Автоматический контроль уровня воды
- Устойчивое основание