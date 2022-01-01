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Дренажный насос для грязной воды Сибртех СДН800-35
Арт. О00000033042
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G1 1/2
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Соединитель в комплекте
|внешняя G1 1/4, елочка 1, елочка 1 1/4
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- Дренажный насос для грязной воды СИБРТЕХ СДН800-35 97265 используется для осуществления поливочных работ, откачки воды из помещений и т.д. Корпус выполнен из пластмассы, устойчив к коррозии. Поплавковый выключатель защищает насос от работы всухую.
Преимущества
- Удобная ручка для комфортной переноски СИБРТЕХ СДН800-35 97265
- Защита от сухого хода
- Пластиковый корпус не подвержен коррозии
- Простой в использовании
- Производительность - 13500 л/ч