Преимущества

Удобная ручка для комфортной переноски СИБРТЕХ СДН800-35 97265

Защита от сухого хода

Пластиковый корпус не подвержен коррозии

Простой в использовании

Производительность - 13500 л/ч

Дренажный насос для грязной воды СИБРТЕХ СДН800-35 97265 используется для осуществления поливочных работ, откачки воды из помещений и т.д. Корпус выполнен из пластмассы, устойчив к коррозии. Поплавковый выключатель защищает насос от работы всухую.