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Дренажный насос для грязной воды Сибртех СДН800-35
3 760 ₽
Грязевые и дренажные насосы
  • Персональная скидка
Дренажный насос для грязной воды Сибртех СДН800-35
Арт. О00000033042
Дренажный насос для грязной воды Сибртех СДН800-35
Дренажный насос для грязной воды Сибртех СДН800-35
Дренажный насос для грязной воды Сибртех СДН800-35
Дренажный насос для грязной воды Сибртех СДН800-35
Дренажный насос для грязной воды Сибртех СДН800-35
Дренажный насос для грязной воды Сибртех СДН800-35
Дренажный насос для грязной воды Сибртех СДН800-35
Дренажный насос для грязной воды Сибртех СДН800-35
  • Персональная скидка
Дренажный насос для грязной воды Сибртех СДН800-35
Дренажный насос для грязной воды Сибртех СДН800-35
Дренажный насос для грязной воды Сибртех СДН800-35
Дренажный насос для грязной воды Сибртех СДН800-35
Дренажный насос для грязной воды Сибртех СДН800-35
Дренажный насос для грязной воды Сибртех СДН800-35
Дренажный насос для грязной воды Сибртех СДН800-35
Дренажный насос для грязной воды Сибртех СДН800-35

Дренажный насос для грязной воды Сибртех СДН800-35

Дарим скидки за
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3 760 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 440 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000033042

Характеристики

Производитель
Сибртех
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Трубное соединение, дюйм
внутренняя G1 1/2
Соединитель в комплекте
внешняя G1 1/4, елочка 1, елочка 1 1/4
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 760 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 440 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Дренажный насос для грязной воды СИБРТЕХ СДН800-35 97265 используется для осуществления поливочных работ, откачки воды из помещений и т.д. Корпус выполнен из пластмассы, устойчив к коррозии. Поплавковый выключатель защищает насос от работы всухую.

    Преимущества

    • Удобная ручка для комфортной переноски СИБРТЕХ СДН800-35 97265
    • Защита от сухого хода
    • Пластиковый корпус не подвержен коррозии
    • Простой в использовании 
    • Производительность - 13500 л/ч