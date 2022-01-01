Грязевой насос Зубр НПГ-М1-550 М1, 550 Вт

Преимущества

Высокая производительность

Поплавковый выключатель - автоматическая работа

Регулировка включения/выключения длиной поплавкового выключателя

Ударопрочный корпус насоса изготовлен из гигиенического армированного стекловолокном пластика

Ручка для удобства погружения и переноски насоса

Термопредохранитель - защита двигателя от перегрева

Не требует обслуживания

Небольшие габариты

Универсальный соединительный штуцер

Регулировка уровня включения и выключения ЗУБР НПГ-М1-550

Погружной дренажный насос ЗУБР НПГ-М1-550 - компактный, ударопрочный насос для использования на садовых участках. Способен перекачивать как чистую воду, так и загрязненную воду с содержанием частиц включений до 35 мм.