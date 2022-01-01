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Грязевой насос Зубр НПГ-М1-550 М1, 550 Вт
3 780 ₽
Грязевые и дренажные насосы
  • Персональная скидка
Грязевой насос Зубр НПГ-М1-550 М1, 550 Вт
Арт. Ю00000012052
Грязевой насос Зубр НПГ-М1-550 М1, 550 Вт
Грязевой насос Зубр НПГ-М1-550 М1, 550 Вт
Грязевой насос Зубр НПГ-М1-550 М1, 550 Вт
Грязевой насос Зубр НПГ-М1-550 М1, 550 Вт
Грязевой насос Зубр НПГ-М1-550 М1, 550 Вт
  • Персональная скидка
Грязевой насос Зубр НПГ-М1-550 М1, 550 Вт
Грязевой насос Зубр НПГ-М1-550 М1, 550 Вт
Грязевой насос Зубр НПГ-М1-550 М1, 550 Вт
Грязевой насос Зубр НПГ-М1-550 М1, 550 Вт
Грязевой насос Зубр НПГ-М1-550 М1, 550 Вт

Грязевой насос Зубр НПГ-М1-550 М1, 550 Вт

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3 780 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. Ю00000012052

Характеристики

Производитель
Зубр
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Трубное соединение, дюйм
внутренняя G1 1/4
Соединитель в комплекте
внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/4
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 780 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Погружной дренажный насос ЗУБР НПГ-М1-550 - компактный, ударопрочный насос для использования на садовых участках. Способен перекачивать как чистую воду, так и загрязненную воду с содержанием частиц включений до 35 мм.

    Преимущества

    • Высокая производительность
    • Поплавковый выключатель - автоматическая работа
    • Регулировка включения/выключения длиной поплавкового выключателя
    • Ударопрочный корпус насоса изготовлен из гигиенического армированного стекловолокном пластика
    • Ручка для удобства погружения и переноски насоса
    • Термопредохранитель - защита двигателя от перегрева
    • Не требует обслуживания
    • Небольшие габариты
    • Универсальный соединительный штуцер
    • Регулировка уровня включения и выключения ЗУБР НПГ-М1-550