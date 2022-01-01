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Грязевой насос Зубр НПГ-М1-550 М1, 550 Вт
Арт. Ю00000012052
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G1 1/4
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Соединитель в комплекте
|внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/4
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- Погружной дренажный насос ЗУБР НПГ-М1-550 - компактный, ударопрочный насос для использования на садовых участках. Способен перекачивать как чистую воду, так и загрязненную воду с содержанием частиц включений до 35 мм.
Преимущества
- Высокая производительность
- Поплавковый выключатель - автоматическая работа
- Регулировка включения/выключения длиной поплавкового выключателя
- Ударопрочный корпус насоса изготовлен из гигиенического армированного стекловолокном пластика
- Ручка для удобства погружения и переноски насоса
- Термопредохранитель - защита двигателя от перегрева
- Не требует обслуживания
- Небольшие габариты
- Универсальный соединительный штуцер
- Регулировка уровня включения и выключения ЗУБР НПГ-М1-550