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Грязевой насос Зубр НПГ-М1-750 М1, 750 Вт
Арт. Ю00000012053
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G1 1/2
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Соединитель в комплекте
|внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/4
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- Погружной дренажный насос для загрязненной воды ЗУБР МАСТЕР НПГ-М1-750 используется при осушении затопленных участков. Подходит для организации забора воды с колодцев, для защиты от переполнения резервуаров. Способен перекачивать как чистую воду, так и загрязненную воду с допустимым размером частиц включений мягкий фракций до 35 мм.
Преимущества
- Высокая производительность
- Поплавковый выключатель - автоматическая работа
- Регулировка включения/выключения длиной поплавкового выключателя
- Ударопрочный корпус насоса изготовлен из гигиенического армированного стекловолокном пластика
- Ручка для удобства погружения и переноски насоса
- Термопредохранитель - защита двигателя от перегрева
- Не требует обслуживания
- Небольшие габариты
- Универсальный соединительный штуцер
- Регулировка уровня включения и выключения ЗУБР МАСТЕР НПГ-М1-750