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Грязевой насос Зубр НПГ-М1-750 М1, 750 Вт
4 710 ₽
Грязевые и дренажные насосы
  • Персональная скидка
Грязевой насос Зубр НПГ-М1-750 М1, 750 Вт
Арт. Ю00000012053
Грязевой насос Зубр НПГ-М1-750 М1, 750 Вт
Грязевой насос Зубр НПГ-М1-750 М1, 750 Вт
Грязевой насос Зубр НПГ-М1-750 М1, 750 Вт
Грязевой насос Зубр НПГ-М1-750 М1, 750 Вт
Грязевой насос Зубр НПГ-М1-750 М1, 750 Вт
  • Персональная скидка
Грязевой насос Зубр НПГ-М1-750 М1, 750 Вт
Грязевой насос Зубр НПГ-М1-750 М1, 750 Вт
Грязевой насос Зубр НПГ-М1-750 М1, 750 Вт
Грязевой насос Зубр НПГ-М1-750 М1, 750 Вт
Грязевой насос Зубр НПГ-М1-750 М1, 750 Вт

Грязевой насос Зубр НПГ-М1-750 М1, 750 Вт

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4 710 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. Ю00000012053

Характеристики

Производитель
Зубр
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Трубное соединение, дюйм
внутренняя G1 1/2
Соединитель в комплекте
внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/4
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 710 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Погружной дренажный насос для загрязненной воды ЗУБР МАСТЕР НПГ-М1-750 используется при осушении затопленных участков. Подходит для организации забора воды с колодцев, для защиты от переполнения резервуаров. Способен перекачивать как чистую воду, так и загрязненную воду с допустимым размером частиц включений мягкий фракций до 35 мм.

    Преимущества

    • Высокая производительность
    • Поплавковый выключатель - автоматическая работа
    • Регулировка включения/выключения длиной поплавкового выключателя
    • Ударопрочный корпус насоса изготовлен из гигиенического армированного стекловолокном пластика
    • Ручка для удобства погружения и переноски насоса
    • Термопредохранитель - защита двигателя от перегрева
    • Не требует обслуживания
    • Небольшие габариты
    • Универсальный соединительный штуцер
    • Регулировка уровня включения и выключения ЗУБР МАСТЕР НПГ-М1-750