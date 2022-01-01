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Дренажный насос для грязной воды Сибртех СДН650-35
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    Дренажный насос для грязной воды Сибртех СДН650-35
    Арт. О00000033041
    Дренажный насос для грязной воды Сибртех СДН650-35
    Дренажный насос для грязной воды Сибртех СДН650-35
    Дренажный насос для грязной воды Сибртех СДН650-35
    Дренажный насос для грязной воды Сибртех СДН650-35
    Дренажный насос для грязной воды Сибртех СДН650-35
    Дренажный насос для грязной воды Сибртех СДН650-35
    Дренажный насос для грязной воды Сибртех СДН650-35
    Дренажный насос для грязной воды Сибртех СДН650-35
      Дренажный насос для грязной воды Сибртех СДН650-35
      Дренажный насос для грязной воды Сибртех СДН650-35
      Дренажный насос для грязной воды Сибртех СДН650-35
      Дренажный насос для грязной воды Сибртех СДН650-35
      Дренажный насос для грязной воды Сибртех СДН650-35
      Дренажный насос для грязной воды Сибртех СДН650-35
      Дренажный насос для грязной воды Сибртех СДН650-35
      Дренажный насос для грязной воды Сибртех СДН650-35

      Дренажный насос для грязной воды Сибртех СДН650-35

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033041

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Трубное соединение, дюйм
      		внутренняя G1 1/4
      Соединитель в комплекте
      		внешняя G1 1/4, елочка 1, елочка 1 1/4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дренажный насос для грязной воды СИБРТЕХ СДН650-35 97264 имеет высокую производительность. Используется для поливочных работ, откачки воды из помещений, перекачивания жидких бытовых отходов и сточной воды.

        Преимущества

        • Удобная ручка для комфортной переноски СИБРТЕХ СДН650-35 97264
        • Защита от сухого хода
        • Пластиковый корпус не подвержен коррозии
        • Простой в использовании 
        • Производительность - 11000 л/ч