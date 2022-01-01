Дренажный насос для грязной воды Сибртех СДН650-35
Арт. О00000033041
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G1 1/4
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Соединитель в комплекте
|внешняя G1 1/4, елочка 1, елочка 1 1/4
- Дренажный насос для грязной воды СИБРТЕХ СДН650-35 97264 имеет высокую производительность. Используется для поливочных работ, откачки воды из помещений, перекачивания жидких бытовых отходов и сточной воды.
Преимущества
- Удобная ручка для комфортной переноски СИБРТЕХ СДН650-35 97264
- Защита от сухого хода
- Пластиковый корпус не подвержен коррозии
- Простой в использовании
- Производительность - 11000 л/ч