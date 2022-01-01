Преимущества

Удобная ручка для комфортной переноски СИБРТЕХ СДН650-35 97264

Защита от сухого хода

Пластиковый корпус не подвержен коррозии

Простой в использовании

Производительность - 11000 л/ч

Дренажный насос для грязной воды СИБРТЕХ СДН650-35 97264 имеет высокую производительность. Используется для поливочных работ, откачки воды из помещений, перекачивания жидких бытовых отходов и сточной воды.