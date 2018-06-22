Нередко можно услышать, что дренажный насос – это самый широкораспространенный вид насосов. Нет поводов не верить этому утверждению, ведь применение этих агрегатов очень разнообразно. Они бывают совершенно необходимы на стройках, и даже там, где еще нет электричества, их используют с дизельными генераторами – например, для того, чтобы осушить котлован или канаву. Еще одна основная сфера применения дренажных насосов – канализация загородных домов. Отвод фекальных вод, «серой» воды из душа и раковин в доме. В этом случае насосы трудятся круглый год.

Есть и случаи, когда дренажные насосы буквально спасают хозяев в чрезвычайных ситуациях потопов. Выдалось особенно дождливое лето или осень? С большой вероятностью у арендаторов помещений в цокольных этажах зданий возникнут серьёзные проблемы, как и у тех, кто держит в загородном доме подвал. Есть у городских жителей и еще одна «страшилка» - прорыв трубы. Для обитателей «минус-первых» этажей эта проблема может стать фатальной. Во всех вышеперечисленных случаях главным спасителем будет дренажный насос.

Востребованность насосов, впрочем, не ограничивается «разовыми подтоплениями». К сожалению, подтопления бывают и «плановыми» - постоянными. Чаще всего виной тому ошибки на стадии выбора места для постройки дома или на этапе строительства фундамента. Например, когда в основу дома положен сборно-блочный фундамент, но его гидроизоляция сделана халтурно и непрофессионально. В этом случае шанс увидеть в подвале стоячую воду велик как никогда. Ведь уровень грунтовых вод сильно колеблется, и наивно полагать, что если на момент строительства в котловане было сухо, то в нём будет сухо всегда.

Ситуация, когда нужно организовать постоянный дренаж цокольного этажа загородного дома – это вызов, с которым могут справиться только профессионалы. Каким образом в этой ситуации помогают дренажные насосы? Чтобы это понять, кратко рассмотрим основные технологические черты дренажных насосов.

Отличительная особенность дренажного насоса в том, что он может откачивать воду с мусором, землёй, твердыми частицами диаметром от 3 до 12 миллиметров. Более неприхотливая (и узкоспециализированная) версия дренажного насоса – фекальный насос, используемый в канализации, он может пропускать через себя и более крупные частицы – от 35 миллиметров.

Дренажные насосы могут быть поверхностными и погружными. Их различие в большей степени – это способ установки. Дренажные насосы поверхностного типа устанавливают на деревянной платформе – они качают воду через рукав, опущенный в резервуар. А дренажные насосы погружного типа устанавливают внутрь резервуара, от этого они и называются погружными. Рукава нет, засасывание воды происходит через фильтр, установленный на дне насоса который не допускает попадания в насос крупных частиц.

Для осушения фундамента дома и цокольного этажа профессионалы используют систему из дренажных труб и двух резервуаров. После качественной гидроизоляции фундамента (без которой всё остальное будет бессмысленно) по периметру пускают дренажную трубу, которая собирает в себя грунтовые воды. По трубе они стекают в первый – «оперативный» - резервуар, установленный под землёй недалеко от дома. Тут-то и появляется дренажный насос. Его задача – не допускать переполнения резервуара. Правильным будет установить сюда погружной насос с «поплавком», который будет регулировать уровень воды. Например, он может включаться, когда остается полметра до крышки резервуара.

В свою очередь этот дренажный насос должен перегонять излишки воды уже в главный домовой канализационный резервуар (обычно он находится в отдалении). Там тоже должен стоять погружной насос, который оберегает резервуар от переполнения и отправляет воду на грунт – в сточную канаву. Второй насос должен быть значительно более мощным и неприхотливым, тогда как первому насосу большая нагрузка не грозит.

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