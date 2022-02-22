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Насос вибрационный Могилев Ручеек-1М (нижний забор) 10м.
4.5
2
2 370 ₽
Вибрационные насосы
    Насос вибрационный Могилев Ручеек-1М (нижний забор) 10м.
    Арт. X16912322
    4.5
    2
    Насос вибрационный Могилев Ручеек-1М (нижний забор) 10м.
    Насос вибрационный Могилев Ручеек-1М (нижний забор) 10м.
    Насос вибрационный Могилев Ручеек-1М (нижний забор) 10м.
    Насос вибрационный Могилев Ручеек-1М (нижний забор) 10м.
      Насос вибрационный Могилев Ручеек-1М (нижний забор) 10м.
      Насос вибрационный Могилев Ручеек-1М (нижний забор) 10м.
      Насос вибрационный Могилев Ручеек-1М (нижний забор) 10м.
      Насос вибрационный Могилев Ручеек-1М (нижний забор) 10м.

      Насос вибрационный Могилев Ручеек-1М (нижний забор) 10м.

      2 370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X16912322
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Могилев
      Страна производства
      		Беларусь
      Родина бренда
      		Беларусь
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Все характеристики
      2 370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Насос Могилев Ручеёк-1М 10 м, коробка не требует практически никакого ухода. Применяется для организации полива сада и огорода. Водозаборное отверстие располагается в нижней части корпуса. Вода, проходящая через насос, охлаждает его, препятствуя перегреву. Необходимо использовать только гибкие шланги из резины или ПВХ с внутренним диаметром 17-18 мм.

        Преимущества

        • Насос с нижним забором воды - двигатель охлаждается в процессе работы
        • Не требует обслуживания
        • Отверстие для троса - удобство погружения/поднятия насоса Могилев Ручеёк-1М 10 м, коробка
        • Винты на корпусе отвечают герметичности соединения
        • Насос прост в использовании