Насос Могилев Ручеек-1М, 40 м, нижний забор, медная обмотка

Преимущества

Насос с нижним забором воды - двигатель охлаждается в процессе работы

Не требует обслуживания

Отверстие для троса - удобство погружения/поднятия насоса Могилев Ручеёк-1М 40 м, коробка

Длина электрошнура составляет 40 метров, что позволяет использовать насос вдали от источника электроэнергии

Винты на корпусе отвечают герметичности соединения

Насос прост в использовании

Насос Могилев Ручеёк-1М 40 м, коробка используется для подачи воды для полива и хозяйственных нужд. Прибор полностью погружается в колодец, водный резервуар или водоем. Забор воды - нижний, что исключает перегрев двигателя. Насос не требует ухода.