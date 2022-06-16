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Насос Могилев Ручеек-1М, 40 м, нижний забор, медная обмотка
5.0
2
2 999 ₽
4 870 ₽
Вибрационные насосы
    Насос Могилев Ручеек-1М, 40 м, нижний забор, медная обмотка
    Арт. О00000011797
    5.0
    2
    Насос Могилев Ручеек-1М, 40 м, нижний забор, медная обмотка
    Насос Могилев Ручеек-1М, 40 м, нижний забор, медная обмотка
    Насос Могилев Ручеек-1М, 40 м, нижний забор, медная обмотка
    Насос Могилев Ручеек-1М, 40 м, нижний забор, медная обмотка
      Насос Могилев Ручеек-1М, 40 м, нижний забор, медная обмотка
      Насос Могилев Ручеек-1М, 40 м, нижний забор, медная обмотка
      Насос Могилев Ручеек-1М, 40 м, нижний забор, медная обмотка
      Насос Могилев Ручеек-1М, 40 м, нижний забор, медная обмотка

      Насос Могилев Ручеек-1М, 40 м, нижний забор, медная обмотка

      • -1 871 ₽
      2 999 ₽
      4 870 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000011797
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Могилев
      Страна производства
      		Беларусь
      Родина бренда
      		Беларусь
      Трубное соединение, дюйм
      		елочка 3/4
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      • -1 871 ₽
      2 999 ₽
      4 870 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Насос Могилев Ручеёк-1М 40 м, коробка используется для подачи воды для полива и хозяйственных нужд. Прибор полностью погружается в колодец, водный резервуар или водоем. Забор воды - нижний, что исключает перегрев двигателя. Насос не требует ухода.

        Преимущества

        • Насос с нижним забором воды - двигатель охлаждается в процессе работы
        • Не требует обслуживания
        • Отверстие для троса - удобство погружения/поднятия насоса Могилев Ручеёк-1М 40 м, коробка
        • Длина электрошнура составляет 40 метров, что позволяет использовать насос вдали от источника электроэнергии
        • Винты на корпусе отвечают герметичности соединения
        • Насос прост в использовании