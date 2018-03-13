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Дренажный насос Джилекс 150/7 ФН 5302
3.3
12
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    Дренажный насос Джилекс 150/7 ФН 5302
    Арт. X1692336
    3.3
    12
    Дренажный насос Джилекс 150/7 ФН 5302
    Дренажный насос Джилекс 150/7 ФН 5302
    Дренажный насос Джилекс 150/7 ФН 5302
    Дренажный насос Джилекс 150/7 ФН 5302
      Дренажный насос Джилекс 150/7 ФН 5302
      Дренажный насос Джилекс 150/7 ФН 5302
      Дренажный насос Джилекс 150/7 ФН 5302
      Дренажный насос Джилекс 150/7 ФН 5302

      Дренажный насос Джилекс 150/7 ФН 5302

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1692336
      3.3
      12

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Трубное соединение, дюйм
      		внешняя G1
      Соединитель в комплекте
      		внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Фекальный насос Джилекс Фекальник 150/7Н 5302 способен перекачивать сильно загрязненную воду с включениями диаметром до 35 мм. Аппарат применяют для организации системы канализации на дачном участке, осушения затопленных помещений, а также полива садового участка. Насос, вертикально погруженный в воду на глубину до 8 метров, не должен находиться на дне колодца, чтобы не происходило всасывание ила со дна. Предусмотрена система автоматической блокировки для защиты прибора от работы на "сухом ходу". Корпус не подвержен коррозии, так как выполнен из нержавеющей стали, что увеличивает срок службы прибора.

        Преимущества

        • Пропускная способность - 150 л/мин
        • Крыльчатка выполнена из пластика
        • Выкачивает сильно загрязненную воду с твердыми частицами диаметром до 35 мм
        • Насос автоматически отключается при низком уровне воды
        • Компактность