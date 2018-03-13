Дренажный насос Джилекс 150/7 ФН 5302

Преимущества

Пропускная способность - 150 л/мин

Крыльчатка выполнена из пластика

Выкачивает сильно загрязненную воду с твердыми частицами диаметром до 35 мм

Насос автоматически отключается при низком уровне воды

Компактность

Фекальный насос Джилекс Фекальник 150/7Н 5302 способен перекачивать сильно загрязненную воду с включениями диаметром до 35 мм. Аппарат применяют для организации системы канализации на дачном участке, осушения затопленных помещений, а также полива садового участка. Насос, вертикально погруженный в воду на глубину до 8 метров, не должен находиться на дне колодца, чтобы не происходило всасывание ила со дна. Предусмотрена система автоматической блокировки для защиты прибора от работы на "сухом ходу". Корпус не подвержен коррозии, так как выполнен из нержавеющей стали, что увеличивает срок службы прибора.