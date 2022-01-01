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Насос дренажный ДЖИЛЕКС 150/6Ф
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    Насос дренажный ДЖИЛЕКС 150/6Ф
    Арт. X1692350
    Насос дренажный ДЖИЛЕКС 150/6Ф
    Насос дренажный ДЖИЛЕКС 150/6Ф
    Насос дренажный ДЖИЛЕКС 150/6Ф
      Насос дренажный ДЖИЛЕКС 150/6Ф
      Насос дренажный ДЖИЛЕКС 150/6Ф
      Насос дренажный ДЖИЛЕКС 150/6Ф

      Насос дренажный ДЖИЛЕКС 150/6Ф

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1692350

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Соединитель в комплекте
      		внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/4
      Высокий напор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дренажный насос Джилекс Дренажник 150/6 Ф 5300 применяется для перекачивания сильно загрязненной воды с частицами размером до 35 мм. Предназначен для организации полива в саду, откачивания вод из затопленных помещений, а также для отвода жидкостей из сточных канав и бассейнов. Насос оборудован поплавковым выключателем для автоматического контроля за установленным уровнем, что позволяет избежать "сухого хода". Поднимает воду с глубины 8 метров на высоту до 6 метров.

        Преимущества 

        • Небольшой вес и компактность насоса обеспечивают удобство транспортировки
        • Для крупных загрязнений с размером частиц до 35 мм
        • Насос имеет высокую производительность - 150 л/мин
        • Простота обслуживания.