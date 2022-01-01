Насос дренажный ДЖИЛЕКС 150/6Ф

Преимущества

Небольшой вес и компактность насоса обеспечивают удобство транспортировки

Для крупных загрязнений с размером частиц до 35 мм

Насос имеет высокую производительность - 150 л/мин

Простота обслуживания.

Дренажный насос Джилекс Дренажник 150/6 Ф 5300 применяется для перекачивания сильно загрязненной воды с частицами размером до 35 мм. Предназначен для организации полива в саду, откачивания вод из затопленных помещений, а также для отвода жидкостей из сточных канав и бассейнов. Насос оборудован поплавковым выключателем для автоматического контроля за установленным уровнем, что позволяет избежать "сухого хода". Поднимает воду с глубины 8 метров на высоту до 6 метров.