Насос дренажный ДЖИЛЕКС 150/6Ф
Арт. X1692350
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Соединитель в комплекте
|внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/4
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Высокий напор
|Нет
- Дренажный насос Джилекс Дренажник 150/6 Ф 5300 применяется для перекачивания сильно загрязненной воды с частицами размером до 35 мм. Предназначен для организации полива в саду, откачивания вод из затопленных помещений, а также для отвода жидкостей из сточных канав и бассейнов. Насос оборудован поплавковым выключателем для автоматического контроля за установленным уровнем, что позволяет избежать "сухого хода". Поднимает воду с глубины 8 метров на высоту до 6 метров.
Преимущества
- Небольшой вес и компактность насоса обеспечивают удобство транспортировки
- Для крупных загрязнений с размером частиц до 35 мм
- Насос имеет высокую производительность - 150 л/мин
- Простота обслуживания.