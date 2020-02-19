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Станция водоснабжения Al-ko HW 3000 Classic 112845
3.2
5
Найти аналог
Насосные станции водоснабжения
    Станция водоснабжения Al-ko HW 3000 Classic 112845
    Арт. X16920540
    3.2
    5
    Станция водоснабжения Al-ko HW 3000 Classic 112845
    Станция водоснабжения Al-ko HW 3000 Classic 112845
    Станция водоснабжения Al-ko HW 3000 Classic 112845
    Станция водоснабжения Al-ko HW 3000 Classic 112845
      Станция водоснабжения Al-ko HW 3000 Classic 112845
      Станция водоснабжения Al-ko HW 3000 Classic 112845
      Станция водоснабжения Al-ko HW 3000 Classic 112845
      Станция водоснабжения Al-ko HW 3000 Classic 112845

      Станция водоснабжения Al-ko HW 3000 Classic 112845

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16920540
      3.2
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Насосная станция AL-KO HW 3000 Classic 112845 - устройство для водоснабжения домов и полива участка. Насос автоматически включается и выключается в зависимости от давления. Напорный бак имеет объем 17 литров. Двигатель не требует обслуживания и защищен от перегрева. Устройство отличается тихой работой, устойчивостью и небольшими габаритами.

        Преимущества

        • Надежность
        • Экономный расход электроэнергии
        • Легкий ввод в эксплуатацию
        • Манометрический выключатель включает и выключает насос при достижении заданного давления
        • Низкий уровень шума
        • Защита от перегрева - долгий срок службы насосной станции AL-KO HW 3000 Classic 112845
        • Все детали, имеющие контакт с водой, выполнены из материалов, устойчивых к окислению и коррозии
        • 1-ступенчатый механизм подачи воды - производительность до 3100 л/ч
        • Манометр для контроля давления
        • Объемный ресивер на 17 литров
        • Ножки для прочной и надёжной установки насосной станции
        • Диаметр впускного/выпускного отверстия: G1 (33.3 мм)
        • Давление включения/выключения: 1.5 бар / 2.8 бар