Станция водоснабжения Al-ko HW 3000 Classic 112845

Преимущества

Надежность

Экономный расход электроэнергии

Легкий ввод в эксплуатацию

Манометрический выключатель включает и выключает насос при достижении заданного давления

Низкий уровень шума

Защита от перегрева - долгий срок службы насосной станции AL-KO HW 3000 Classic 112845

Все детали, имеющие контакт с водой, выполнены из материалов, устойчивых к окислению и коррозии

1-ступенчатый механизм подачи воды - производительность до 3100 л/ч

Манометр для контроля давления

Объемный ресивер на 17 литров

Ножки для прочной и надёжной установки насосной станции

Диаметр впускного/выпускного отверстия: G1 (33.3 мм)

Давление включения/выключения: 1.5 бар / 2.8 бар

Насосная станция AL-KO HW 3000 Classic 112845 - устройство для водоснабжения домов и полива участка. Насос автоматически включается и выключается в зависимости от давления. Напорный бак имеет объем 17 литров. Двигатель не требует обслуживания и защищен от перегрева. Устройство отличается тихой работой, устойчивостью и небольшими габаритами.