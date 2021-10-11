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Насосная станция Сибртех НС850-П
5.0
1
Найти аналог
Насосные станции водоснабжения
    Насосная станция Сибртех НС850-П
    Арт. О00000033038
    5.0
    1
    Насосная станция Сибртех НС850-П
    Насосная станция Сибртех НС850-П
    Насосная станция Сибртех НС850-П
    Насосная станция Сибртех НС850-П
    Насосная станция Сибртех НС850-П
    Насосная станция Сибртех НС850-П
    Насосная станция Сибртех НС850-П
    Насосная станция Сибртех НС850-П
      Насосная станция Сибртех НС850-П
      Насосная станция Сибртех НС850-П
      Насосная станция Сибртех НС850-П
      Насосная станция Сибртех НС850-П
      Насосная станция Сибртех НС850-П
      Насосная станция Сибртех НС850-П
      Насосная станция Сибртех НС850-П
      Насосная станция Сибртех НС850-П

      Насосная станция Сибртех НС850-П

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033038
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Насосная станция Сибртех НС850-П используется для обеспечения подачи воды в загородных домах, а также для поддержания высокого давления в системе водоснабжения квартир. Однофазный мотор обеспечивает производительность на уровне 58 л/мин под давлением не более 2.8 бар. При этом напор воды может достигать 42 метров. Станция работает в автоматическом режиме: накапливает воду в 19-литровом ресивере и включается по мере ее потребления. Подача воды также происходит экономно: она поступает к сантехническому оборудованию и кранам только в момент их включения.

        Преимущества

        • Электродвигатель надежно защищен от перегрева вентилятором и термодатчиком. Как только температура превышает установленный предел, питание отключается, и станция не подвергается износу или поломкам
        • Насос защищен от попадания водных брызг по стандарту IPX4
        • Влагозащитный кожух препятствует попаданию воды и пыли на тумблерный выключатель, поэтому работать с ним можно в условиях повышенной влажности (до 80%)
        • Реле давления поддерживает давление в системе на уровне 1.4-2.8 бар, не допуская его превышения или падения 
        • Таким образом обеспечивается бесперебойное снабжение водой до 5 точек потребления
        • Ресивер выполнен из конструкционной стали, поэтому выдерживает длительную эксплуатацию и сохраняет высокий ресурс
        • Сменная мембрана ресивера сделана из пищевой резины, поэтому использовать воду в том числе для питья
        • Пробка заливной горловины легко откручивается, поэтому подготовить насосную станцию к первому запуску не составит труда
        • Сливная пробка упрощает процесс удаления воды из станции. Это позволяет организовать подготовку к консервации на зиму
        • Насосная станция оснащена специальными опорными ножками, которые минимизируют вибрации а также позволяют надежно установить ее на рабочей площадке