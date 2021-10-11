Насосная станция Сибртех НС850-П
Арт. О00000033038
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Для повышения давления
|Нет
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
- Насосная станция Сибртех НС850-П используется для обеспечения подачи воды в загородных домах, а также для поддержания высокого давления в системе водоснабжения квартир. Однофазный мотор обеспечивает производительность на уровне 58 л/мин под давлением не более 2.8 бар. При этом напор воды может достигать 42 метров. Станция работает в автоматическом режиме: накапливает воду в 19-литровом ресивере и включается по мере ее потребления. Подача воды также происходит экономно: она поступает к сантехническому оборудованию и кранам только в момент их включения.
Преимущества
- Электродвигатель надежно защищен от перегрева вентилятором и термодатчиком. Как только температура превышает установленный предел, питание отключается, и станция не подвергается износу или поломкам
- Насос защищен от попадания водных брызг по стандарту IPX4
- Влагозащитный кожух препятствует попаданию воды и пыли на тумблерный выключатель, поэтому работать с ним можно в условиях повышенной влажности (до 80%)
- Реле давления поддерживает давление в системе на уровне 1.4-2.8 бар, не допуская его превышения или падения
- Таким образом обеспечивается бесперебойное снабжение водой до 5 точек потребления
- Ресивер выполнен из конструкционной стали, поэтому выдерживает длительную эксплуатацию и сохраняет высокий ресурс
- Сменная мембрана ресивера сделана из пищевой резины, поэтому использовать воду в том числе для питья
- Пробка заливной горловины легко откручивается, поэтому подготовить насосную станцию к первому запуску не составит труда
- Сливная пробка упрощает процесс удаления воды из станции. Это позволяет организовать подготовку к консервации на зиму
- Насосная станция оснащена специальными опорными ножками, которые минимизируют вибрации а также позволяют надежно установить ее на рабочей площадке