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Поверхностный насос с гидроаккумулятором Вихрь АСВ-600/20
4.5
2
8 090 ₽
Насосные станции водоснабжения
    Поверхностный насос с гидроаккумулятором Вихрь АСВ-600/20
    Арт. О00000013153
    4.5
    2
    Поверхностный насос с гидроаккумулятором Вихрь АСВ-600/20
    Поверхностный насос с гидроаккумулятором Вихрь АСВ-600/20
    Поверхностный насос с гидроаккумулятором Вихрь АСВ-600/20
    Поверхностный насос с гидроаккумулятором Вихрь АСВ-600/20
    Поверхностный насос с гидроаккумулятором Вихрь АСВ-600/20
      Поверхностный насос с гидроаккумулятором Вихрь АСВ-600/20
      Поверхностный насос с гидроаккумулятором Вихрь АСВ-600/20
      Поверхностный насос с гидроаккумулятором Вихрь АСВ-600/20
      Поверхностный насос с гидроаккумулятором Вихрь АСВ-600/20
      Поверхностный насос с гидроаккумулятором Вихрь АСВ-600/20

      Поверхностный насос с гидроаккумулятором Вихрь АСВ-600/20

      8 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 440 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000013153
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      8 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 440 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Автономная станция водоснабжения Вихрь АСВ-600/20 68/1/12 подойдет для организации водоснабжения дачного дома, а также перекачки чистой воды из различных резервуаров. Аппарат оснащен манометром для контроля уровня давления в системе. Концентрация твердых частиц в перекачиваемой воде не должна превышать 150 г/м3. Специальные ножки насосной станции обеспечивают устойчивость на любой поверхности.

        Преимущества

        • Гидроаккумулятор большого объёма
        • Манометр для контроля уровня давления в системе
        • Устойчивость Вихрь АСВ-600/20 68/1/12