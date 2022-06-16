Поверхностный насос с гидроаккумулятором Вихрь АСВ-600/20
Арт. О00000013153
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Для повышения давления
|Нет
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
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- Автономная станция водоснабжения Вихрь АСВ-600/20 68/1/12 подойдет для организации водоснабжения дачного дома, а также перекачки чистой воды из различных резервуаров. Аппарат оснащен манометром для контроля уровня давления в системе. Концентрация твердых частиц в перекачиваемой воде не должна превышать 150 г/м3. Специальные ножки насосной станции обеспечивают устойчивость на любой поверхности.
Преимущества
- Гидроаккумулятор большого объёма
- Манометр для контроля уровня давления в системе
- Устойчивость Вихрь АСВ-600/20 68/1/12