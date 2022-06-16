Поверхностный насос с гидроаккумулятором Вихрь АСВ-600/20

Преимущества

Гидроаккумулятор большого объёма

Манометр для контроля уровня давления в системе

Устойчивость Вихрь АСВ-600/20 68/1/12

Автономная станция водоснабжения Вихрь АСВ-600/20 68/1/12 подойдет для организации водоснабжения дачного дома, а также перекачки чистой воды из различных резервуаров. Аппарат оснащен манометром для контроля уровня давления в системе. Концентрация твердых частиц в перекачиваемой воде не должна превышать 150 г/м3. Специальные ножки насосной станции обеспечивают устойчивость на любой поверхности.