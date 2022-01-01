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Станция насосная автоматическая Jemix ATJET-80
10 840 ₽
Насосные станции водоснабжения
    Станция насосная автоматическая Jemix ATJET-80
    Арт. О00000021716
    Станция насосная автоматическая Jemix ATJET-80

      Станция насосная автоматическая Jemix ATJET-80

      10 840 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 550 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Арт. О00000021716

      Характеристики

      Производитель
      		Jemix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      10 840 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 550 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Автоматическая насосная станция JEMIX ATJET-80 используется для организации водоснабжения дачного дома и систем полива и орошения. В конструкции аппарата предусмотрен манометр для удобного контроля давления. Реле давления и гидроаккумулятор обеспечивают постоянное поддержание заданного давления в системе. Небольшие габариты позволяют удобно разместить станцию в помещении с ограниченным пространством.

        Преимущества

        • Поставляется в полностью готовом к использованию виде
        • Возможность крепления насосной станции к поверхности
        • Вместительный гидроаккумулятор
        • Высокая производительность
        • Поддерживание постоянного давления воды в системе
        • Реле давления регулирует работу насоса, включая его при понижении давления и выключая при повышении
        • Аппарат предназначен для длительного использования
        • JEMIX ATJET-80 не требует особого обслуживания