Станция насосная автоматическая Jemix ATJET-80

Преимущества

Поставляется в полностью готовом к использованию виде

Возможность крепления насосной станции к поверхности

Вместительный гидроаккумулятор

Высокая производительность

Поддерживание постоянного давления воды в системе

Реле давления регулирует работу насоса, включая его при понижении давления и выключая при повышении

Аппарат предназначен для длительного использования

JEMIX ATJET-80 не требует особого обслуживания

Автоматическая насосная станция JEMIX ATJET-80 используется для организации водоснабжения дачного дома и систем полива и орошения. В конструкции аппарата предусмотрен манометр для удобного контроля давления. Реле давления и гидроаккумулятор обеспечивают постоянное поддержание заданного давления в системе. Небольшие габариты позволяют удобно разместить станцию в помещении с ограниченным пространством.