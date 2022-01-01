Станция насосная автоматическая Jemix ATJET-80
Арт. О00000021716
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Китай
|
Для повышения давления
|Нет
|
Частотное регулирование
|без частотного регулирования
- Автоматическая насосная станция JEMIX ATJET-80 используется для организации водоснабжения дачного дома и систем полива и орошения. В конструкции аппарата предусмотрен манометр для удобного контроля давления. Реле давления и гидроаккумулятор обеспечивают постоянное поддержание заданного давления в системе. Небольшие габариты позволяют удобно разместить станцию в помещении с ограниченным пространством.
Преимущества
- Поставляется в полностью готовом к использованию виде
- Возможность крепления насосной станции к поверхности
- Вместительный гидроаккумулятор
- Высокая производительность
- Поддерживание постоянного давления воды в системе
- Реле давления регулирует работу насоса, включая его при понижении давления и выключая при повышении
- Аппарат предназначен для длительного использования
- JEMIX ATJET-80 не требует особого обслуживания