Преимущества

Реле давления

Манометр для контроля давления

В конструкции гидравлической части используется диффузор и внутренний удлинённый эжектор

Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, пусковым конденсатором и встроенным защитным тепловым реле

Вал насоса изготовлен из нержавеющая сталь AISI 304 - для износоустойчивости, коррозионной устойчивости

Надежность AQUARIO Auto Ajc-60C 7660

Насосная станция AQUARIO AJC-60C (AUTO) предназначена для обеспечения водой бытовых потребителей из внешнего источника – колодца, скважины, водоема. Также может использоваться для удаления воды на обводненных территориях, например, в подвалах зданий, расположенных близко к водоносным слоям. Мощность станции – 40 л/мин. Возможная глубина подъема воды – 7,5 м. AQUARIO AJC-60C состоит из насоса, гидроаккумулятора, реле давления, соединительных и контрольных элементов. Напор в системе будет постоянным, независимо от того, сколько приборов подключено к водоснабжению т.к. насос организует подачу воды в систему по мере ее потребления. Станция водоснабжения AQUARIO AJC-60C отличается высокой надежностью элементов. Для обеспечения загородного дома водой в зимнее время монтаж должен выполняться в помещении. Для минимизации уровня шума насосную станцию устанавливают в звукоизоляционный короб.