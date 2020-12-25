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Насосная станция Aquario AJC-60C
4.8
4
16 607 ₽
Насосные станции водоснабжения
  • Персональная скидка
Насосная станция Aquario AJC-60C
Арт. X1692006
4.8
4
Насосная станция Aquario AJC-60C
Насосная станция Aquario AJC-60C
Насосная станция Aquario AJC-60C
  • Персональная скидка
Насосная станция Aquario AJC-60C
Насосная станция Aquario AJC-60C
Насосная станция Aquario AJC-60C

Насосная станция Aquario AJC-60C

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16 607 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 501 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽
Арт. X1692006
4.8
4

Характеристики

Производитель
Aquario
Страна производства
Россия
Родина бренда
Италия
Для повышения давления
Да
Частотное регулирование
без частотного регулирования
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
16 607 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 501 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Насосная станция AQUARIO AJC-60C (AUTO) предназначена для обеспечения водой бытовых потребителей из внешнего источника – колодца, скважины, водоема. Также может использоваться для удаления воды на обводненных территориях, например, в подвалах зданий, расположенных близко к водоносным слоям. Мощность станции – 40 л/мин. Возможная глубина подъема воды – 7,5 м. AQUARIO AJC-60C состоит из насоса, гидроаккумулятора, реле давления, соединительных и контрольных элементов. Напор в системе будет постоянным, независимо от того, сколько приборов подключено к водоснабжению т.к. насос организует подачу воды в систему по мере ее потребления. Станция водоснабжения AQUARIO AJC-60C отличается высокой надежностью элементов. Для обеспечения загородного дома водой в зимнее время монтаж должен выполняться в помещении. Для минимизации уровня шума насосную станцию устанавливают в звукоизоляционный короб.

    Преимущества

    • Реле давления
    • Манометр для контроля давления
    • В конструкции гидравлической части используется диффузор и внутренний удлинённый эжектор
    • Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, пусковым конденсатором и встроенным защитным тепловым реле
    • Вал насоса изготовлен из нержавеющая сталь AISI 304 - для износоустойчивости, коррозионной устойчивости
    • Надежность AQUARIO Auto Ajc-60C 7660