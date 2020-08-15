Станция водоснабжения Aquario ADB-60 Auto
Арт. X1692039
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Италия
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Для повышения давления
|Да
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
- Станция AQUARIO Auto Adb-60 7460 применяется в индивидуальных системах водоснабжения. Применение вала из нержавеющей стали AISI 304 делает насос исключительно износостойким. Корпус насосной части изготовлен из чугуна со вставками из латуни, что уменьшает риск блокировки рабочего колеса.
Преимуществ
- Износостойкий вал насоса
- Реле давления механического типа с регулировкой давления включения насоса и давления выключения
- Манометр для контроля давления
- Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, пусковым конденсатором и встроенным защитным тепловым реле
- Долгий срок службы AQUARIO Auto Adb-60 7460