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Станция водоснабжения Aquario ADB-60 Auto
4.7
3
Найти аналог
Насосные станции водоснабжения
    Станция водоснабжения Aquario ADB-60 Auto
    Арт. X1692039
    4.7
    3
    Станция водоснабжения Aquario ADB-60 Auto
    Станция водоснабжения Aquario ADB-60 Auto
    Станция водоснабжения Aquario ADB-60 Auto
      Станция водоснабжения Aquario ADB-60 Auto
      Станция водоснабжения Aquario ADB-60 Auto
      Станция водоснабжения Aquario ADB-60 Auto

      Станция водоснабжения Aquario ADB-60 Auto

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1692039
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Aquario
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Для повышения давления
      		Да
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Станция AQUARIO Auto Adb-60 7460 применяется в индивидуальных системах водоснабжения. Применение вала из нержавеющей стали AISI 304 делает насос исключительно износостойким. Корпус насосной части изготовлен из чугуна со вставками из латуни, что уменьшает риск блокировки рабочего колеса.

        Преимуществ

        • Износостойкий вал насоса
        • Реле давления механического типа с регулировкой давления включения насоса и давления выключения
        • Манометр для контроля давления
        • Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, пусковым конденсатором и встроенным защитным тепловым реле
        • Долгий срок службы AQUARIO Auto Adb-60 7460