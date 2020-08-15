Станция водоснабжения Aquario ADB-60 Auto

Станция AQUARIO Auto Adb-60 7460 применяется в индивидуальных системах водоснабжения. Применение вала из нержавеющей стали AISI 304 делает насос исключительно износостойким. Корпус насосной части изготовлен из чугуна со вставками из латуни, что уменьшает риск блокировки рабочего колеса.



Преимуществ