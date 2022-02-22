Станция водоснабжения Aquario AJC-100B
Арт. X1692008
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Италия
|
Для повышения давления
|Нет
|
Частотное регулирование
|без частотного регулирования
- Автоматическая насосная станция - это полностью автоматический агрегат, состоящий из насоса, гидроаккумулятора (мембранного бака), реле давления, контрольных и соединительных элементов. Работает в автоматическом режиме, включается и выключается в зависимости от пользования водой. Насосная станция модели AUTO AJC100B предназначена для перекачивания чистой холодной пресной воды из колодцев, скважин, открытых водоемов и т.п. с глубиной залегания воды до 8,5м.
Преимуществ
- Двигатель насоса воздушного охлаждения, однофазный, асинхронный , с короткозамкнутым ротором , пусковым конденсатором и встроенным защитным тепловым реле
- Параметры сети питания - 220В, 50Гц
- Класс теплостойкости изоляции двигателя – В
- Класс защиты двигателя – IP44
- Тип рабочего колеса –центробежное, отбалансированное
- В конструкции гидравлической части используется диффузор и трубка Вентури.
- Материал диффузора и трубки Вентури - технополимер
- Материал обмотки статора – 100% медь
- Материал сердечника статора и ротора – электротехническая холоднокатаная сталь
- Материал вала насоса – нержавеющая сталь AISI 304
- Материал корпуса насосной части – чугун
- Материал рабочего колеса – латунь
- Емкость гидроаккамулятора - 24л или 50 л
- Материал мембраны гидроаккумулятора – этилен-пропиленовый каучук (EPDM)