Станция водоснабжения Aquario AJC-100B

Автоматическая насосная станция - это полностью автоматический агрегат, состоящий из насоса, гидроаккумулятора (мембранного бака), реле давления, контрольных и соединительных элементов. Работает в автоматическом режиме, включается и выключается в зависимости от пользования водой. Насосная станция модели AUTO AJC100B предназначена для перекачивания чистой холодной пресной воды из колодцев, скважин, открытых водоемов и т.п. с глубиной залегания воды до 8,5м.

Преимуществ