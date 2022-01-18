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Поверхностный насос с гидроаккумулятором Aquario ADP-355
2.3
3
25 885 ₽
Насосные станции водоснабжения
  • Персональная скидка
Поверхностный насос с гидроаккумулятором Aquario ADP-355
Арт. X1692040
2.3
3
Поверхностный насос с гидроаккумулятором Aquario ADP-355
Поверхностный насос с гидроаккумулятором Aquario ADP-355
Поверхностный насос с гидроаккумулятором Aquario ADP-355
Поверхностный насос с гидроаккумулятором Aquario ADP-355
  • Персональная скидка
Поверхностный насос с гидроаккумулятором Aquario ADP-355
Поверхностный насос с гидроаккумулятором Aquario ADP-355
Поверхностный насос с гидроаккумулятором Aquario ADP-355
Поверхностный насос с гидроаккумулятором Aquario ADP-355

Поверхностный насос с гидроаккумулятором Aquario ADP-355

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25 885 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 615 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽
Арт. X1692040
2.3
3

Характеристики

Производитель
Aquario
Страна производства
Россия
Родина бренда
Италия
Для повышения давления
Да
Частотное регулирование
без частотного регулирования
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
25 885 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 615 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Насос Aquario ADP 355 - прекрасная модель насосной станции, которая пользуется популярностью у владельцев загородных домов, дач, коттеджей и небольших фермерских хозяйств. Использовать его можно для перекачки скважинной, грунтовой, ключевой, колодезной, озерной и речной воды. Прибор включает в себя бак для воды, синхронный двигатель с системой охлаждения воздушного типа, блок управления, фильтр, внешний эжектор. Благодаря продуманной системе откачивания, насос при своей относительно небольшой мощности способен осуществлять транспортировку от десяти до сорока литров за одну минуту работы. При этом он полностью автоматизирован, и не требует сложного обслуживания. Предельная высота подъема насосной станцией составляет двадцать метров, что вполне достаточно для обеспечения водой крупной оранжереи, небольшого дачного домика или бани. Насос вполне устойчив к зною, и работает при температуре от +1 до +40 градусов Цельсия. Отличается устойчивостью к коррозии, не перегревается, эффективно поддерживает давление в системе. Aquario насос ADP 355 купить можно для самых разных нужд: полива растений, водоснабжения дома, создания растворов для строительства, мытья автомобиля и других.

    Преимущества

    • Обеспечивает постоянное давление
    • Производительный
    • Практичный
    • Имеет многоцелевое применение
    • Обладает высокими антикоррозийными свойствами
    • Поднимает воду на высоту до 20 м
    • Защищен от перегрева
    • Долговечен

    Комплектация

    • Насосная станция
    • Внешний эжектор в сборе
    • Инструкция по эксплуатации
    • Гарантийный талон
    • Упаковка
    Внимание! Обратный клапан приобретается отдельно!