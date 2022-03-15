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М-образный водяной полотенцесушитель Металлоизделия 500x500 мм, 1"
5.0
2
2 950 ₽
Водяные полотенцесушители
    М-образный водяной полотенцесушитель Металлоизделия 500x500 мм
    Арт. X169740913
    5.0
    2
    М-образный водяной полотенцесушитель Металлоизделия 500x500 мм, 1"

      М-образный водяной полотенцесушитель Металлоизделия 500x500 мм

      2 950 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169740913
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Металлоизделия
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Регулятор мощности
      		Нет
      Теплоноситель
      		вода
      Все характеристики
      2 950 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Полотенцесушитель водяной М-образный 1" Предназначен для обогрева ванных, душевых, туалетных комнат и других помещений. Самые простые и самые распространенные полотенцесушители. Их главные особенности - это надежная конструкция, компактные размеры и приемлемая стоимость. Подключаются как к системе ГВС, так и к системе отопления. 

        Преимущества 

        • Прочность и надежность
        • Комфорт и простота
        • Компактность и удобство монтажа
        • Универсальность