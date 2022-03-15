М-образный водяной полотенцесушитель Металлоизделия 500x500 мм, 1"

Преимущества

Прочность и надежность

Комфорт и простота

Компактность и удобство монтажа

Универсальность

Полотенцесушитель водяной М-образный 1" Предназначен для обогрева ванных, душевых, туалетных комнат и других помещений. Самые простые и самые распространенные полотенцесушители. Их главные особенности - это надежная конструкция, компактные размеры и приемлемая стоимость. Подключаются как к системе ГВС, так и к системе отопления.