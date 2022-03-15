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М-образный полотенцесушитель водяной Металлоизделия 500x600 мм, 1"
4.5
2
5 350 ₽
Водяные полотенцесушители
  • Персональная скидка
М-образный полотенцесушитель Металлоизделия 500x600 мм
Арт. X169740917
4.5
2
М-образный полотенцесушитель водяной Металлоизделия 500x600 мм, 1"
  • Персональная скидка

М-образный полотенцесушитель Металлоизделия 500x600 мм

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5 350 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X169740917
4.5
2

Характеристики

Производитель
Металлоизделия
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Регулятор мощности
Нет
Теплоноситель
вода
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 350 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Полотенцесушитель водяной М-образный с двумя полочками 1". Эта модель сделана на основе стандартного М-образного полотенцесушителя, отличие лишь в том, что в конструктив были добавлены две полочки, для еще более удобного использования полотенцесушителя в качестве сушки для белья или полотенец. Конструкция модели полностью адаптирована для эксплуатации в российских сетях ГВС. Для производства полотенцесушителей мы используем трубу, изготовленную на станах аргоно-дуговой сварки (TIG), где труба проходит непрерывный контроль методом индукционной дефектоскопии. Это позволяет контролировать не только сварной шов, но и качество самой трубы. 

    Преимущества 

    • Прочность и надежность
    • Комфорт и простота
    • Компактность и удобство монтажа
    • Универсальность