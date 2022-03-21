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Полотенцесушитель водяной Металлоизделия Арфа (500x600 мм)
4.5
2
5 420 ₽
Водяные полотенцесушители
  • Персональная скидка
Полотенцесушитель Металлоизделия Арфа (500x600 мм)
Арт. X1697409123
4.5
2
Полотенцесушитель водяной Металлоизделия Арфа (500x600 мм)
Полотенцесушитель водяной Металлоизделия Арфа (500x600 мм)
  • Персональная скидка
Полотенцесушитель водяной Металлоизделия Арфа (500x600 мм)
Полотенцесушитель водяной Металлоизделия Арфа (500x600 мм)

Полотенцесушитель Металлоизделия Арфа (500x600 мм)

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5 420 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X1697409123
4.5
2

Характеристики

Производитель
Металлоизделия
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Регулятор мощности
Нет
Теплоноситель
вода
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 420 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Полотенцесушитель водяной "Арфа без полочек" 1". Полотенцесушитель служит не только для сушки белья и полотенец, но и для обогрева помещения, в случае подключения к системе отопления. Это классический полотенцесушитель с улучшенными характеристиками по удобству использования, горизонтальные полочки в тандеме с изогнутой горизонтальной внутренней частью делают полотенцесушитель Арфа очень функциональным. Отличается универсальным подключением (может подключаться к системе ГВС или отопления), надежностью конструкции и простотой монтажа.

    Преимущества

    • Прочность и надежность
    • Комфорт и простота
    • Компактность и удобство монтажа
    • Универсальность