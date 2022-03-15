М-образный водяной полотенцесушитель Металлоизделия 500x600 мм, 1"
Арт. X169740914
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Регулятор мощности
|Нет
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Теплоноситель
|вода
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- Полотенцесушитель водяной М-образный 1" предназначен для обогрева ванных, душевых, туалетных комнат и других помещений. Этот классический полотенцесушитель имеет изогнутую горизонтальную внутреннюю часть, которая делает М-образный полотенцесушитель очень функциональным. Самые простые и самые распространенные полотенцесушители. Их главные особенности - это надежная конструкция, компактные размеры и приемлемая стоимость. Подключаются как к системе ГВС, так и к системе отопления.
Преимущества
- Прочность и надежность
- Комфорт и простота
- Компактность и удобство монтажа
- Универсальность