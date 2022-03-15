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П-образный водяной полотенцесушитель Металлоизделия 320x600 мм, 1"
5.0
2
1 850 ₽
Водяные полотенцесушители
    П-образный водяной полотенцесушитель Металлоизделия 320x600 мм, 1"
    Арт. X169740997
    5.0
    2
    П-образный водяной полотенцесушитель Металлоизделия 320x600 мм, 1"

      П-образный водяной полотенцесушитель Металлоизделия 320x600 мм, 1"

      1 850 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X169740997
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Металлоизделия
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Регулятор мощности
      		Нет
      Поворотный полотенцесушитель
      		нет
      Все характеристики
      1 850 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Полотенцесушитель водяной П-образный 1".  Эта модель в виде буквы П является одной из самых распространенных и недорогих по цене. Она отличается универсальным подключением (может подключаться к системе ГВС или отопления), надежностью конструкции и простотой монтажа. Такой полотенцесушитель служит не только для сушки белья и полотенец, но и для обогрева помещения, в случае подключения к системе отопления. Диметр трубы может быть как 3/4" так и 1" (наружные диаметры труб соответственно 26,9 мм и 32 мм). Комплектующие (кронштейны для крепления к стене, отражатели, переходные углы, американки) приобретаются отдельно.

        Преимущества 

        • Прочность и надежность
        • Комфорт и простота
        • Компактность и удобство монтажа
        • Универсальность