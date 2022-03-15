П-образный водяной полотенцесушитель Металлоизделия 320x600 мм, 1"

Преимущества

Прочность и надежность

Комфорт и простота

Компактность и удобство монтажа

Универсальность

Полотенцесушитель водяной П-образный 1". Эта модель в виде буквы П является одной из самых распространенных и недорогих по цене. Она отличается универсальным подключением (может подключаться к системе ГВС или отопления), надежностью конструкции и простотой монтажа. Такой полотенцесушитель служит не только для сушки белья и полотенец, но и для обогрева помещения, в случае подключения к системе отопления. Диметр трубы может быть как 3/4" так и 1" (наружные диаметры труб соответственно 26,9 мм и 32 мм). Комплектующие (кронштейны для крепления к стене, отражатели, переходные углы, американки) приобретаются отдельно.