П-образный водяной полотенцесушитель Металлоизделия (320x700 мм, 1")
Арт. X169740916
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Регулятор мощности
|Нет
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Теплоноситель
|вода
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- Полотенцесушитель водяной П-образный 1". Эта модель в виде буквы П является одной из самых распространных и недорогих по цене. Она отличается универсальным подключением (может подключаться к системе ГВС или отопления), надежностью конструкции и простотой монтажа. Такой полотенцесушитель служит не только для сушки белья и полотенец, но и для обогрева помещения, в случае подключения к системе отопления. Диметр трубы может быть как 3/4" так и 1" (наружные диаметры труб соответственно 26,9 мм и 32 мм).
Преимущества
- Прочность и надежность
- Комфорт и простота
- Компактность и удобство монтажа
- Универсальность