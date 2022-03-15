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М-образный водяной полотенцесушитель Металлоизделия (600x700 мм, 1", нержавеющая сталь)
5.0
2
3 490 ₽
Водяные полотенцесушители
  • Персональная скидка
М-образный полотенцесушитель Металлоизделия 600x700 мм
Арт. X169740974
5.0
2
М-образный водяной полотенцесушитель Металлоизделия (600x700 мм, 1", нержавеющая сталь)
  • Персональная скидка

М-образный полотенцесушитель Металлоизделия 600x700 мм

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3 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X169740974
5.0
2

Характеристики

Производитель
Металлоизделия
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Регулятор мощности
Нет
Теплоноситель
вода
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Полотенцесушитель водяной М-образный 1" предназначен для обогрева ванных, душевых, туалетных комнат и других помещений.Самые простые и самые распространенные полотенцесушители. Их главные особенности - это надежная конструкция, компактные размеры и приемлемая стоимость. Подключаются как к системе ГВС, так и к системе отопления.

    Преимущества 

    • Прочность и надежность
    • Комфорт и простота
    • Компактность и удобство монтажа
    • Универсальность