M-образный водяной полотенцесушитель Металлоизделия 500x500 мм, 1", горизонтальный

Преимущества

Прочность и надежность

Комфорт и простота

Компактность и удобство монтажа

Универсальность

Полотенцесушитель водяной М-образный с двумя полочками 1" Эта модель сделана на основе стандартного М-образного полотенцесушителя, отличие лишь в том, что в конструктив были добавлены две полочки, для еще более удобного использования полотенцесушителя в качестве сушки для белья или полотенец. Конструкция модели полностью адаптирована для эксплуатации в российских сетях ГВС. Для производства полотенцесушителей мы используем трубу, изготовленную на станах аргоно-дуговой сварки (TIG), где труба проходит непрерывный контроль методом индукционной дефектоскопии. Это позволяет контролировать не только сварной шов, но и качество самой трубы.