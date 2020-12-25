М-образный водяной полотенцесушитель Металлоизделия, 500x400мм, 1"

М-образный полотенцесушитель Металлоизделия (500x400 мм, 1", нержавеющая сталь)
Арт. X169740969
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Регулятор мощности
|Нет
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Теплоноситель
|вода
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- Водяной М-образный полотенцесушитель Металлоизделия 500х400 наружная резьба 1" это незаменимый прибор для любой ванной комнаты. С его помощью осуществляется не только сушка мелких предметов одежды и тканых полотенец, но и обогрев помещения. Полотенцесушитель обладает коррозийной устойчивостью, не занимает много пространства и удобно, надежно крепится на стене. Он может подключаться как к системе горячего водоснабжения, так и к отопительному элементу. Также пользователя порадует его выгодная стоимость: благодаря магазину Бигам качественное оборудование для ванных, уборных и душевых комнат будет доступно каждому. Примечание: в комплект поставки кронштейн и крепежные изделия не входят.
Преимущества
- Прочность и надежность
- Комфорт и простота
- Компактность и удобство монтажа
- Универсальность
Комплектация
- Полотенцесушитель
- Упаковка