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М-образный водяной полотенцесушитель Металлоизделия, 500x400мм, 1"
5.0
1
2 470 ₽
Водяные полотенцесушители
    М-образный полотенцесушитель Металлоизделия (500x400 мм, 1", нержавеющая сталь)
    Арт. X169740969
    5.0
    1
    М-образный водяной полотенцесушитель Металлоизделия, 500x400мм, 1"

      М-образный полотенцесушитель Металлоизделия (500x400 мм, 1", нержавеющая сталь)

      2 470 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169740969
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Металлоизделия
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Регулятор мощности
      		Нет
      Теплоноситель
      		вода
      Все характеристики
      2 470 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Водяной М-образный полотенцесушитель Металлоизделия 500х400 наружная резьба 1" это незаменимый прибор для любой ванной комнаты. С его помощью осуществляется не только сушка мелких предметов одежды и тканых полотенец, но и обогрев помещения. Полотенцесушитель обладает коррозийной устойчивостью, не занимает много пространства и удобно, надежно крепится на стене. Он может подключаться как к системе горячего водоснабжения, так и к отопительному элементу. Также пользователя порадует его выгодная стоимость: благодаря магазину Бигам качественное оборудование для ванных, уборных и душевых комнат будет доступно каждому. Примечание: в комплект поставки кронштейн и крепежные изделия не входят.

        Преимущества 

        • Прочность и надежность
        • Комфорт и простота
        • Компактность и удобство монтажа
        • Универсальность

        Комплектация

        • Полотенцесушитель
        • Упаковка