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М-образный водяной полотенцесушитель Металлоизделия 600x600 мм, 1"
5.0
2
4 390 ₽
Водяные полотенцесушители
  • Персональная скидка
М-образный водяной полотенцесушитель Металлоизделия 600x600 мм
Арт. X169740918
5.0
2
М-образный водяной полотенцесушитель Металлоизделия 600x600 мм, 1"
  • Персональная скидка

М-образный водяной полотенцесушитель Металлоизделия 600x600 мм

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4 390 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X169740918
5.0
2

Характеристики

Производитель
Металлоизделия
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Регулятор мощности
Нет
Теплоноситель
вода
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 390 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Полотенцесушитель водяной М-образный с двумя полочками 1" - эта модель сделана на основе стандартного М-образного полотенцесушителя, отличие лишь в том, что в конструктив были добавлены две полочки, для еще более удобного использования полотенцесушителя в качестве сушки для белья или полотенец. Конструкция модели полностью адаптирована для эксплуатации в российских сетях ГВС. Для производства полотенцесушителей мы используем трубу, изготовленную на станах аргоно-дуговой сварки (TIG), где труба проходит непрерывный контроль методом индукционной дефектоскопии. Это позволяет контролировать не только сварной шов, но и качество самой трубы.  

    Преимущества 

    • Прочность и надежность
    • Комфорт и простота
    • Компактность и удобство монтажа
    • Универсальность