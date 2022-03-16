М-образный водяной полотенцесушитель Металлоизделия 600x600 мм, 1"

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М-образный водяной полотенцесушитель Металлоизделия 600x600 мм
Арт. X169740918
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Регулятор мощности
|Нет
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Теплоноситель
|вода
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- Полотенцесушитель водяной М-образный с двумя полочками 1" - эта модель сделана на основе стандартного М-образного полотенцесушителя, отличие лишь в том, что в конструктив были добавлены две полочки, для еще более удобного использования полотенцесушителя в качестве сушки для белья или полотенец. Конструкция модели полностью адаптирована для эксплуатации в российских сетях ГВС. Для производства полотенцесушителей мы используем трубу, изготовленную на станах аргоно-дуговой сварки (TIG), где труба проходит непрерывный контроль методом индукционной дефектоскопии. Это позволяет контролировать не только сварной шов, но и качество самой трубы.
Преимущества
- Прочность и надежность
- Комфорт и простота
- Компактность и удобство монтажа
- Универсальность